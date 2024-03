UFSCar publica nova lista para requerimento de matrícula em 2ª chamada

A UFSCar publicou nesta segunda-feira, 11 a nova lista das pessoas convocadas para o requerimento de matrícula em segunda chamada para ingresso em 2024 nos cursos de graduação oferecidos pelo SiSU. A lista completa está disponível no Portal do Ingresso da UFSCar.

O requerimento de matrícula para a segunda chamada deve ser feito entre 12 e 13 de março, pela página https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato, de acordo com o passo a passo abaixo:

- Fazer o login pela autenticação da plataforma gov.br;

- Clicar no botão "Opções" do SiSU 2024;

- Verificar os dados de sua candidatura e preencher o formulário dentro do prazo: (das 00 horas do dia 12/3 até às 23h59 do dia 13/3);

- Clicar em "Preencher Formulário de Requerimento de Matrícula";

- Após preenchê-lo, clique em "Enviar Formulário";

- Confirmar. Salve e guarde o protocolo de realização do requerimento de matrícula.

Após requerer a matrícula, é importante o candidato fazer a verificação conforme indicado na 4ª página do edital (disponível neste link):

- Guarde o comprovante que é encaminhado para o e-mail cadastrado na plataforma gov.br;

- Deslogue da área do candidato no site SiGA;

- Faça novo login na área do candidato no site SiGA;

- Confirme se o status do formulário consta como "submetido";

- Salve o protocolo de acesso e submissão do formulário.

Todos os procedimentos para matrícula são feitos online. Os requerimentos devem ser feitos no sistema da UFSCar e exigem da pessoa o acesso ao e-mail cadastrado no momento das inscrições do Enem e do SiSU. Para facilitar o processo, somente estarão disponíveis na página de acesso do candidato os formulários correspondentes à sua modalidade. Sendo assim, é obrigatório o preenchimento de todos os formulários que aparecem na área do candidato, após o primeiro acesso. A não realização do requerimento de matrícula dentro do prazo previsto (de 12 a 13/3) resulta na exclusão da pessoa candidata do processo seletivo.

É fundamental que as pessoas que participam do processo estejam atentas ao cronograma e manifestem seu interesse a cada etapa, especialmente para a convocação para manifestação de interesse virtual por vagas para as terceira e quarta chamadas, que será divulgada no dia 26 de março. Nessa nova etapa, será necessário que todas as pessoas voltem a manifestar o interesse pela vaga nos dias 27 e 28 de março.

A nova lista foi elaborada a partir da revogação e correção da lista divulgada no dia 28 de fevereiro, que passou por auditoria interna que identificou erros de parametrização do algoritmo que apoia o processo (leia aqui a nota sobre a revogação da lista).

A Secretaria Geral de Informática (SIn), após a identificação e correção do erro, bem como de ajustes para atendimento integral à nova Lei de Cotas (Lei nº 14.723, publicada em 13 de novembro de 2023), realizou, ao longo de toda a última semana, um processo minucioso de checagem do funcionamento do algoritmo. Uma equipe independente, sob coordenação da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) e do Gabinete da Reitoria, realizou outro processo de checagem da lista gerada.

Junto à lista, a UFSCar disponibilizou planilha com dados detalhados sobre: 1. ocupação de vagas em cada curso; 2. remanejamento de vagas entre grupos em cada curso; 3. situação de cada candidato constante na lista de manifestação de interesse da 2ª chamada. O objetivo é ampliar a transparência de todo o processo realizado para a correção da lista, com informações que permitam a todas as pessoas interessadas a checagem do resultado agora divulgado.

Em relação à ocupação das vagas, os dados mostram, por curso, em cada grupo de ingresso, o total de vagas disponibilizadas, as vagas ocupadas (em 1ª chamada), as vagas restantes (após a 1ª chamada) e o número de pessoas ainda em lista de espera do SISU (aquelas que ainda não foram convocadas para manifestação de interesse).

A aba sobre remanejamento mostra, em cada curso, quantas e quais vagas foram remanejadas entre grupos de ingresso, quando não havia mais candidatos habilitados (até a lista de espera do SISU) para ocupação da vaga original.

Por fim, para cada um dos 8.365 candidatos constantes na lista de manifestação de interesse da segunda chamada, estão informadas qual foi a modalidade de ingresso assinalada no momento da inscrição no SiSU, qual a vaga efetivamente ocupada (após processo de migração de candidato por nota, quando houve) e qual a modalidade da vaga (após processo de remanejamento de vaga entre grupos, quando houve). Além disso, é possível saber o status da pessoa - por exemplo, se manifestou interesse, se foi convocada para requerimento de matrícula ou se já apresentou o requerimento (que será reaproveitado do processo anterior).

