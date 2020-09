UFSCar promove Semana da Primavera entre os dias 21 e 25 de setembro

Crédito: Divulgação

Entre os dia 21 e 25 de setembro a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realiza a "Semana da Primavera: Semeando Sustentabilidade", que visa contribuir com a disseminação de ideias e ações para a reconstrução de um mundo mais sustentável e equilibrado. A Semana é gratuita e aberta ao público.

Serão abordados temas como gestão de resíduos domiciliares e inclusão social; alimentação, saúde e sustentabilidade ambiental; Educação Ambiental; conservação e uso sustentável dos recursos naturais. O evento é uma realização do Departamento de Apoio à Educação Ambiental (DeAEA), da Secretaria Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS), e ocorrerá de forma online, na página do DeAEA no Facebook (facebook.com/deaea.ufscar.9).

O período para inscrições de trabalhos vai até o dia 14 de setembro. As normas para a redação do resumo e o template estão disponíveis em https://bit.ly/3hs4GLP. Os trabalhos serão apresentados no dia 24 de setembro, a partir das 16 horas.

A programação contará também com palestras e mesas-redondas sobre produção e acesso a alimentos orgânicos; sistemas agroflorestais; conservação e exploração sustentável de biomas brasileiros; o Programa de Coleta Seletiva Solidária na UFSCar; entre outros assuntos. Além disso, haverá a exibição do documentário "A história do plástico", uma visita virtual à "Trilha da Natureza" da UFSCar e um desafio sustentável com o Grupo de Incentivo à Redução, Reutilização e Reciclagem (GIRe) da Universidade.

Participantes com pelo menos 75% de presença nas atividades e os apresentadores de trabalhos receberão certificado. Mais informações na página do evento no Facebook (https://bit.ly/34olFuq). A Semana conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) da UFSCar.

