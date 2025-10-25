(16) 99963-6036
sábado, 25 de outubro de 2025
Cidade

UFSCar promove lançamento de 18 variedades de cana

Evento nacional da Ridesa apresentou cultivares mais produtivas e resistentes, com destaque para variedades desenvolvidas na UFSCar

25 Out 2025 - 12h04Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
UFSCar promove lançamento de 18 variedades de cana - Crédito: Ridesa/UFSCar Crédito: Ridesa/UFSCar

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) promoveu, na última quarta-feira (22/10), em Ribeirão Preto, o lançamento nacional de 18 variedades de cana-de-açúcar desenvolvidas por sete universidades federais que integram a Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético (Ridesa Brasil). O evento também apresentou dados inéditos do Censo Varietal Nacional, que apontam que 54% da cana colhida na safra 2024/25 no País são de variedades criadas pela Rede.

A Ridesa Brasil reúne dez universidades federais e mais de 300 bases de pesquisa em todo o País, atuando há mais de três décadas no desenvolvimento de cultivares de cana-de-açúcar com foco em produtividade, qualidade e sustentabilidade.

As novas cultivares apresentam avanços expressivos em produtividade, resistência a pragas e doenças, tolerância ao estresse hídrico e maior teor de sacarose, além de se adaptarem a diferentes regiões produtoras do Brasil. No total, a Ridesa já disponibilizou 116 variedades de cana aos produtores nacionais ao longo de seus 35 anos de atuação.

Entre os lançamentos, destaca-se a RB075322, desenvolvida pela UFSCar, que reúne características de alta rusticidade, elevada produtividade e longevidade, já consolidada em importantes polos produtores de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Durante a cerimônia de abertura, participaram o Presidente da Ridesa e Reitor da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Josealdo Tonholo; o Coordenador Geral da Ridesa e professor da UFSCar, Hermann Paulo Hoffmann; a Reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira; e o Presidente da Finep, Luiz Antonio Elias.

O professor Hermann Hoffmann destacou o papel estratégico do programa: "A Ridesa é o maior programa de parceria público-privada do mundo para uma cultura agrícola. Hoje, nós estamos respondendo ao setor sucroenergético com entrega de produtividade. O objetivo é posicionar o etanol de cana com um custo mais competitivo no mercado. Essas novas variedades oferecem ao setor produtivo opções, justamente, para aumentar a produtividade e reduzir os custos".

Já a Reitora da UFSCar ressaltou a relevância científica do trabalho desenvolvido pela Rede. De acordo com ela, a Ridesa, além de desenvolver novas variedades de cana que fortalecem a matriz energética limpa, forma pesquisadores que disseminam conhecimento e inovação em todo o País. A Reitora também reforçou o orgulho da UFSCar em integrar a Rede que completa um ciclo virtuoso: "O desenvolvimento dessas variedades movimenta o setor, gera desenvolvimento econômico, contribui para a produção de energia limpa e forma profissionais altamente qualificados. A UFSCar sente imenso orgulho em ter um grupo de pesquisa de tamanha relevância nacional", acrescentou.

A programação do evento também contou com mesas-redondas sobre políticas públicas para bioenergia e sustentabilidade, reforçando o papel estratégico do setor sucroenergético e das pesquisas nas universidades públicas federais para a liderança na transição para uma economia de baixo carbono.

Leia Também

UFSCar abre seleção exclusiva para pessoas trans ingressarem na graduação em 2026
Cidade09h40 - 25 Out 2025

UFSCar abre seleção exclusiva para pessoas trans ingressarem na graduação em 2026

Seis jovens da Fundação CASA de São Carlos participam da 2ª fase da OBMEP neste sábado
Cidade06h51 - 25 Out 2025

Seis jovens da Fundação CASA de São Carlos participam da 2ª fase da OBMEP neste sábado

Aluno da USP São Carlos vence prêmio nacional com estudo sobre atenção domiciliar
Educação20h14 - 24 Out 2025

Aluno da USP São Carlos vence prêmio nacional com estudo sobre atenção domiciliar

SAAE e Conam discutem ações para reduzir perdas de água em São Carlos
Cidade15h02 - 24 Out 2025

SAAE e Conam discutem ações para reduzir perdas de água em São Carlos

Confira o que abre e fecha no Dia do Servidor Público na segunda-feira
São Carlos 15h01 - 24 Out 2025

Confira o que abre e fecha no Dia do Servidor Público na segunda-feira

Últimas Notícias