UFSCar promove I Workshop Meninas nas Ciências com palestras online e gratuitas

Nos dias 1º e 2 de setembro, será realizado o I Workhop Meninas nas Ciências, cujo objetivo é incentivar o ingresso de jovens no Ensino Superior, destacando a presença de mulheres nas diferentes áreas da Ciência. A ação busca também motivar o interesse de meninas pelas Exatas e Tecnologias, para minimizar a lacuna histórica da presença feminina nessas áreas.

O Workshop é uma realização do grupo de pesquisa e extensão Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação, do Campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em parceria com estudantes e professores do Campus Lagoa do Sino da Universidade.

O evento é gratuito e online. No dia 1º de setembro, de manhã, ocorrem as palestras "Sustentabilidade interior: conhecendo o mundo da mente e das emoções" e "O poder do conhecimento". No dia 2 de setembro, à tarde, as palestras são "Grafeno - O que está por vir?" e "Mulheres no mercado: possibilidades e perfis no mercado brasileiro".

A transmissão será ao vivo pelo YouTube no canal Meninas nas Ciências (https://bit.ly/31gQVK3). As inscrições devem ser feitas pelo site https://bit.ly/3aJC5yR. Haverá emissão de certificado de participação para os inscritos que obtiverem pelo menos 75% de presença nas atividades, e sorteio de livros, patrocinado pela Editora da UFSCar (EdUFSCar).

Mais informações, incluindo perfis das palestrantes, descritivo dos temas abordados e horário das palestras, podem ser consultadas no site do Workshop (https://bit.ly/3aJC5yR).

