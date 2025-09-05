UFSCar promove Feira de Oportunidades no dia 24 de setembro

UFSCar -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realiza, no próximo dia 24 de setembro, no Campus São Carlos, a edição 2025 da Feira de Oportunidades, evento que conecta estudantes, profissionais e empresas, proporcionando um ambiente propício para networking, desenvolvimento de carreira e descoberta de novas possibilidades no mercado de trabalho.

De acordo com Fernando Petrilli, da Coordenadoria de Estágio e Mobilidade da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) e responsável pela organização, "o evento já se tornou uma tradição na região central do Estado e é fundamental para fortalecer a conexão entre a universidade e o mercado de trabalho. Este ano, as expectativas são as mais altas, pois teremos uma participação recorde de mais de 27 empresas, tornando a maior feira já realizada por nós até o momento", registra.

Durante todo o dia, os visitantes poderão conhecer de perto as empresas, descobrir vagas abertas, apresentar seus currículos e estabelecer contatos diretos com recrutadores. Além disso, a programação conta com palestras e workshops sobre o mercado de trabalho, desenvolvimento de carreira e soft skills.

De acordo com Petrilli, a iniciativa, além de expor o talento e a excelência dos estudantes da UFSCar às empresas, também traz o mercado para dentro da Universidade. "Esse intercâmbio é crucial, pois permite que a Instituição entenda as demandas atuais do setor produtivo, enquanto as empresas têm acesso direto a profissionais qualificados e alinhados com as novas tendências", avalia.

A organização recomenda que os participantes preparem seus currículos, montem um portfólio atualizado e aproveitem as atividades para ampliar suas redes de contato.

A Feira é uma iniciativa da ProGrad, com o apoio da Rádio UFSCar, da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI.UFSCar) e da Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD) da Universidade.

Inscrições e caravanas

As inscrições para a Feira de Oportunidades já estão abertas e podem ser feitas por este link, que inclui certificado de participação, que pode ser utilizado como comprovação de horas complementares.

Além disso, há o formulário de registro de presença. Ao preencher esse documento, os estudantes autorizam que seus dados de contato sejam compartilhados diretamente com as organizações participantes, possibilitando receber comunicações futuras sobre ofertas de vagas, estágios e serviços.

"É uma parceria estratégica que beneficia a todos: estudantes, universidades e empresas. Inclusive, para garantir que todos tenham acesso a essa grande feira que nós fazemos aqui anualmente, nós temos as caravanas, que trarão estudantes de todos os campi da UFSCar para participar presencialmente aqui em São Carlos", explica Petrilli.

Com transporte gratuito saindo de Araras, Sorocaba e Buri, para Lagoa do Sino, a ação busca ampliar a participação de estudantes de toda a Instituição. "Isso democratiza o acesso e reforça a integração, mostrando o potencial de toda a nossa comunidade acadêmica", acrescenta o organizador. Para garantir uma vaga no ônibus com destino a São Carlos, é necessário preencher o formulário de interesse relativo ao Campus: Araras, Sorocaba ou Lagoa do Sino.

Leia Também