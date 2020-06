UFSCar pode ganhar novo curso de Engenharia, inédito no país

Crédito: Divulgação

A Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, que sempre se destacou pelo seu pioneirismo em muitas áreas do conhecimento e também pela tradição na criação de carreiras de sucesso na área de engenharia, poderá ganhar um novo curso de engenharia em breve. Trata-se da carreira de Engenheiro em Sistemas Complexos. Um curso inovador e ainda inédito no país.

Quem está trabalhando na criação do novo curso é o experiente Prof. Dr. Fernando M. Araújo-Moreira, que é engenheiro de materiais formado na UFSCar e conhecido nacionalmente por ter sido o criador do curso de Engenharia Física, pioneiro no Brasil, nessa Universidade em 2000. Atualmente, esse curso é celebrado como uma grande referência na sua área de atuação no Brasil e está hoje presente em outras instituições de renome como USP, Unicamp e ITA.

De acordo com Fernando, o mundo em que vivemos exige novas profissões que permitam lidar com os novos problemas, paradigmas e conceitos que nele surgiram nas últimas décadas. Um desses conceitos está associado com os chamados sistemas complexos, o seu estudo e a sua modelagem. “É justamente o profissional relacionado à carreira de Engenharia de Sistemas Complexos que propomos passar a formar na UFSCar a partir dos próximos anos”, explica.

O QUE FAZ UM ENGENHEIRO DE SISTEMAS COMPLEXOS?

Estuda os sistemas complexos aplicados a engenharia. E o que são sistemas complexos? São sistemas com muitas variáveis e, principalmente, interdependências. A pandemia da Covid-19 pode ser caracterizada como um sistema de alta complexidade, pois o combate à doença reúne milhares de dados, que vem de todas as direções possíveis. Social, de saúde, segurança, economia, etc. Este curso de engenharia está numa interface entre a área técnica, social e a área biológica que deverá estar associado a tecnologias de ponta como inteligência artificial e computação quântica, dentre outras.

Por exemplo, um engenheiro em sistemas complexos poderia atuar no tratamento apropriado dos dados relacionados a Covid-19 e fornecer informações mais precisas para a tomada de decisões no combate à doença. Através desse conhecimento, seria possível, por exemplo, prever com precisão o pico da pandemia em cada região, o que seria fundamental para a administração dos diferentes subsídios envolvidos no gerenciamento dessa crise.

A PROPOSTA JÁ ESTÁ EM ANDAMENTO NA UNIVERSIDADE?

Sim, já há conversas em andamento com a maioria dos departamentos que poderão ser envolvidos neste novo curso e as tratativas têm sido promissoras. Vale ressaltar que o novo curso não afetará, ou terá sobreposição com nenhuma outra engenharia já existente na UFSCar, mas será complementar. Também, vale destacar que os conceitos de sistemas complexos serão abertos para toda a comunidade universitária através de cursos específicos e em diferentes modalidades.

