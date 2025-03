UFSCar oferta curso gratuito e online em IntroduÃ§Ã£o Ã s Cidades Inteligentes

(Imagem: Divulgação) -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para o curso de extensão "Introdução às Cidades Inteligentes: Conceitos, Processos e Sistemas", que acontece de 26 de março a 23 de julho, toda quarta-feira, das 19 às 22 horas, na modalidade online.

A formação busca contribuir com a discussão sobre conceitos, processos e sistemas em cidades que desejam se transformar em Inteligentes nos seus diversos contextos - técnico, científico, operacional, cultural e até social, sempre da perspectiva do cidadão. Nos encontros serão apresentados conceitos fundamentais no processo de construção de cidades inteligentes do ponto de vista de alguns modelos utilizados em cidades e países, com a possibilidade de integração de todos e/ou de um conjunto de sistemas necessários e existentes nas cidades.

São ofertadas 30 vagas para estudantes de graduação da UFSCar e 30 para estudantes de graduação de outras universidades e quaisquer outros profissionais já graduados. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de março, pelo formulário online bit.ly/4h3lQgD. Mais informações podem ser consultadas no cartaz de divulgação, em https://bit.ly/3Xwe3AV.

Leia Também