UFSCar oferece programa gratuito para prevenir quedas em idosos de São Carlos e Ibaté

idoso - Crédito: divulgação

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para o Programa Multidimensional e Assistencial de Gestão de Quedas para Pessoas Idosas com Histórico de Quedas (Magic 2), uma iniciativa gratuita voltada a moradores de São Carlos e Ibaté com 60 anos ou mais que tenham sofrido uma ou mais quedas nos últimos 12 meses.

Com duração de 16 semanas, o programa tem como foco a prevenção de novos episódios de queda por meio de um plano individualizado, desenvolvido por uma equipe composta por docentes e estudantes dos cursos de Gerontologia e Fisioterapia da universidade. A proposta inclui avaliação individual, atividades físicas regulares, estimulação cognitiva (quando necessário) e acompanhamento contínuo.

A professora Karina Say, do Departamento de Gerontologia da UFSCar e uma das coordenadoras do programa, destaca a importância da prevenção. “As quedas acidentais são muito prevalentes na população idosa e podem afetar negativamente o bem-estar, a saúde mental, a capacidade funcional e o convívio social. Em 2024, foram registradas mais de 179 mil internações por quedas no Brasil, com um custo estimado de R$ 328 milhões ao SUS”, alerta.

Segundo a docente, o diferencial do Magic 2 está no cuidado individualizado e na abordagem multidimensional. “A iniciativa oferece avaliação e intervenção nos fatores de risco modificáveis, em conformidade com diretrizes internacionais. Cada participante recebe um plano personalizado e é acompanhado com ligações semanais, exames laboratoriais, avaliações cognitivas e acompanhamento por um ano inteiro”, explica.

Ao término do período, uma nova avaliação permite mensurar os avanços conquistados. Entre os benefícios esperados estão o aumento da força e resistência física, a redução do medo de cair e o fortalecimento da autonomia e da segurança no dia a dia.

O programa disponibiliza 150 vagas e as inscrições podem ser feitas até dezembro, por meio do link: bit.ly/programa-magic2. Após o preenchimento do formulário, a equipe do projeto entrará em contato para confirmar os critérios de participação.

Mais informações estão disponíveis no Instagram @programamagic, por e-mail (programamagic@ufscar.br) ou pelo WhatsApp (16) 99762-5538. A equipe também está disponível para atendimento por telefone, em horário previamente agendado.

