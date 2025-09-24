UFSCar oferece horta terapêutica para idosos com demência e cuidadores

Participantes manipularam a terra para plantio de ervas e temperos (Foto: Acervo projeto) -

O Departamento de Gerontologia (DGero) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está desenvolvendo uma iniciativa que alia saúde, bem-estar e integração social: a Horta Terapêutica. O projeto de extensão reúne pessoas idosas com demência e seus cuidadores em atividades de plantio e cultivo de ervas e temperos, proporcionando não apenas jardinagem, mas também estímulos cognitivos, emocionais e sociais.

A edição piloto teve início nos meses de agosto e setembro e envolveu quatro famílias, que participaram de encontros voltados à prática da atividade em um ambiente acolhedor e colaborativo.

Convívio e estímulos

Coordenado pelos docentes Márcia Cominetti, Aline Gratão e Lucas Pelegrini, o projeto busca deslocar o olhar da doença para a pessoa. “O contato com a natureza favorece o despertar de memórias, o exercício de habilidades, a redução da ansiedade e a vivência de momentos de alegria”, explica Cominetti.

As ações incluem plantar, sentir aromas, pintar jardineiras e decorar vasos. Essas experiências, segundo os organizadores, colocam o idoso no papel de protagonista e oferecem também ao cuidador a chance de vivenciar novas formas de cuidado e bem-estar.

Depoimentos emocionados

A iniciativa tem gerado entusiasmo entre os participantes. “Procuro curtir da melhor maneira esses momentos. Estamos felizes participando do projeto e meu hortelã está lindo”, contou Maria Auxiliadora, 62 anos, esposa e cuidadora de um idoso que convive com Alzheimer há mais de uma década.

Outra participante, Jane, de 76 anos, também destacou a importância da proposta: “Agradeço muito por nos chamar para o projeto. É sempre um prazer estarmos juntos”.

Contexto nacional

Segundo dados do DGero, cerca de 8,5% dos brasileiros com 60 anos ou mais vivem com algum tipo de demência — aproximadamente 1,8 milhão de pessoas. As projeções indicam que esse número pode chegar a 5,7 milhões até 2050, caso fatores de risco e políticas de prevenção não avancem.

Diante desse cenário, iniciativas como a Horta Terapêutica reforçam a importância de projetos que promovam qualidade de vida e bem-estar à população idosa, além de oferecer suporte aos cuidadores.

Próximos passos

O encerramento da edição piloto está previsto para os próximos dias, mas a equipe já planeja uma nova etapa, com mais encontros e a ampliação do alcance da atividade.

