(16) 99963-6036
quarta, 24 de setembro de 2025
Cidade

UFSCar oferece horta terapêutica para idosos com demência e cuidadores

Projeto busca bem-estar, convivência e estimula sentidos e memórias

24 Set 2025 - 20h14Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Participantes manipularam a terra para plantio de ervas e temperos (Foto: Acervo projeto) - Participantes manipularam a terra para plantio de ervas e temperos (Foto: Acervo projeto) -

O Departamento de Gerontologia (DGero) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está desenvolvendo uma iniciativa que alia saúde, bem-estar e integração social: a Horta Terapêutica. O projeto de extensão reúne pessoas idosas com demência e seus cuidadores em atividades de plantio e cultivo de ervas e temperos, proporcionando não apenas jardinagem, mas também estímulos cognitivos, emocionais e sociais.

A edição piloto teve início nos meses de agosto e setembro e envolveu quatro famílias, que participaram de encontros voltados à prática da atividade em um ambiente acolhedor e colaborativo.

Convívio e estímulos

Coordenado pelos docentes Márcia Cominetti, Aline Gratão e Lucas Pelegrini, o projeto busca deslocar o olhar da doença para a pessoa. “O contato com a natureza favorece o despertar de memórias, o exercício de habilidades, a redução da ansiedade e a vivência de momentos de alegria”, explica Cominetti.

As ações incluem plantar, sentir aromas, pintar jardineiras e decorar vasos. Essas experiências, segundo os organizadores, colocam o idoso no papel de protagonista e oferecem também ao cuidador a chance de vivenciar novas formas de cuidado e bem-estar.

Depoimentos emocionados

A iniciativa tem gerado entusiasmo entre os participantes. “Procuro curtir da melhor maneira esses momentos. Estamos felizes participando do projeto e meu hortelã está lindo”, contou Maria Auxiliadora, 62 anos, esposa e cuidadora de um idoso que convive com Alzheimer há mais de uma década.

Outra participante, Jane, de 76 anos, também destacou a importância da proposta: “Agradeço muito por nos chamar para o projeto. É sempre um prazer estarmos juntos”.

Contexto nacional

Segundo dados do DGero, cerca de 8,5% dos brasileiros com 60 anos ou mais vivem com algum tipo de demência — aproximadamente 1,8 milhão de pessoas. As projeções indicam que esse número pode chegar a 5,7 milhões até 2050, caso fatores de risco e políticas de prevenção não avancem.

Diante desse cenário, iniciativas como a Horta Terapêutica reforçam a importância de projetos que promovam qualidade de vida e bem-estar à população idosa, além de oferecer suporte aos cuidadores.

Próximos passos

O encerramento da edição piloto está previsto para os próximos dias, mas a equipe já planeja uma nova etapa, com mais encontros e a ampliação do alcance da atividade.

Com informações da assessoria de imprensa

Leia Também

Ação educativa mobiliza motoristas e pedestres na Baixada do Mercado
Cidade16h35 - 24 Set 2025

Ação educativa mobiliza motoristas e pedestres na Baixada do Mercado

Após férias coletivas, Tecumseh retoma produção em ritmo normal
Tarifaço do trump14h47 - 24 Set 2025

Após férias coletivas, Tecumseh retoma produção em ritmo normal

Segurança no trânsito: Ipem-SP orienta sobre a compra e o uso de cadeirinhas infantis
Cidade14h26 - 24 Set 2025

Segurança no trânsito: Ipem-SP orienta sobre a compra e o uso de cadeirinhas infantis

Docente da UFSCar é premiado no Jacob Palis ABC-Fulbright 2025
Cidade12h04 - 24 Set 2025

Docente da UFSCar é premiado no Jacob Palis ABC-Fulbright 2025

Matrículas estão abertas para 2026 na Creche Aracy Pereira Lopes
Cidade10h15 - 24 Set 2025

Matrículas estão abertas para 2026 na Creche Aracy Pereira Lopes

Últimas Notícias