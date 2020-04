UFSCar oferece curso online e gratuito sobre competência e inovação para liderança e trabalho em equipe

Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para a segunda turma do curso "Competência e inovação para liderança e trabalho em equipe", que será oferecido pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) de 5 de maio a 23 de junho. O objetivo é desenvolver competências para o trabalho em equipe e a liderança visando à inovação no ambiente organizacional. A formação é gratuita, online e aberta a todas as pessoas interessadas.

O curso tem duração total de 16 horas em oito módulos, a serem cursados em dois meses, com atividades de duas horas semanais. A coordenação e as atividades de ensino são desenvolvidas por Douglas Aparecido de Campos, docente do Departamento de Metodologia de Ensino (DME) da UFSCar, e Roberta Salgado Gonçalves da Silva, mestre e doutora em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo (USP).

Há 25 vagas disponíveis e a seleção é feita por ordem de inscrição, que deve ser realizada por meio de preenchimento deste formulário online (https://bit.ly/2RyXFO1) até o dia 24 de abril. Para a primeira turma, o curso teve 545 pessoas interessadas e as vagas se esgotaram em três horas. Caso não seja possível conseguir uma vaga neste momento, a terceira edição deve ocorrer em setembro e outubro de 2020.

Mais informações sobre o curso e seus organizadores estão disponíveis em https://bit.ly/2RBeNmn e em https://fb.me/gestaocursoconsultoria. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail rosalgadonews@gmail.com.

