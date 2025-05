UFSCar oferece curso gratuito sobre envelhecimento e demências para educadores

(Imagem: Divulgação) -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para o curso gratuito e online "EnvelheCiência: Formação para educadores no tema do envelhecimento e demências", disponível no Portal de Cursos Abertos (PoCA) da Instituição. Com carga horária total de 35 horas e oferecida na modalidade auto-instruída, a capacitação tem como objetivo qualificar educadores para integrar o tema do envelhecimento populacional em suas práticas pedagógicas, com foco em saúde cerebral, bem-estar e prevenção de demências.

O conteúdo aborda os principais desafios do envelhecimento, como o impacto das demências e as possibilidades de promoção de um envelhecimento ativo e saudável. A proposta é ampliar a compreensão dos educadores sobre os diferentes aspectos do envelhecer, incentivando uma abordagem inclusiva, intergeracional e voltada para uma sociedade mais acolhedora e informada sobre os diferentes aspectos do ciclo da vida.

A iniciativa foi idealizada por Karen Letícia Pulgatti, Giulianna Bueno Denari e Lucas Pelegrini Nogueira de Carvalho, pesquisadores do Laboratório de Biologia do Envelhecimento (LABEN); Márcia Regina Cominetti, coordenadora do LABEN e docente do Departamento de Gerontologia (DGero); e Lea da Silva Veras, professora de Educação Especial na Prefeitura Municipal de São Carlos.

Para ter acesso às aulas, é necessário realizar um cadastro na plataforma ( https://cursos.poca.ufscar.br ) e, em seguida, fazer o login para iniciar a formação. Ao concluir todas as atividades propostas, os participantes podem emitir o certificado de conclusão diretamente no sistema.

Participantes vinculados à Secretaria de Educação (SEDUC) que desejam receber o certificado com homologação pela Secretaria devem: ser educadores ou professores da rede estadual (SP) de ensino; realizar o cadastro com o e-mail institucional ([seu_nome_de_usuário]@ educacao.sp.gov.br/ / @ professor.educacao.sp.gov.br ); concluir o curso até às 23h59 do dia 9 de junho de 2025; e preencher o formulário indicado no próprio curso com os dados solicitados, como CPF e e-mail.

Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail envelheciencia@ufscar.br .

