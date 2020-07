UFSCar oferece curso de especialização em atendimento psicossocial a vítimas de violência

Crédito: Divulgação

A manifestação da violência em diversos contextos da vida cotidiana exige do poder público e da sociedade civil mobilização para o enfrentamento dessa realidade que atinge diferentes populações em todo o território nacional. Com base nisso, o Laboratório de Análise e Prevenção da Violência (Laprev) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) oferece o curso de especialização lato sensu "Atendimento psicossocial a vítimas de violência", que tem a finalidade de colaborar na formação continuada de profissionais de diferentes áreas do conhecimento no que se refere ao atendimento psicossocial às vítimas de violência, bem como contribuir na formação de um contingente que seja habilitado para propor estratégias de prevenção contra formas de violação de direitos.

A iniciativa, coordenada por Alex Pessoa, docente do Departamento de Psicologia (DPsi) da UFSCar, é voltada a profissionais da Psicologia e da Saúde (como médicos, enfermeiros e terapeutas ocupacionais), além de assistentes sociais, professores, educadores sociais, advogados, entre outros. O curso, com carga horária total de 380 horas, tem início no dia 8 de agosto e, devido à pandemia do novo Coronavírus, os primeiros módulos serão ofertados na modalidade a distância.

As inscrições são limitadas e devem ser feitas por meio da plataforma box UFSCar (https://bit.ly/3eNcF55), onde constam mais informações sobre valores, corpo docente e disciplinas. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail especializacao.laprev@gmail.com ou pelo WhatsApp (16) 99710-7915.

