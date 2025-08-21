UFSCar oferece atividades gratuitas para casais que esperam o primeiro filho

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para o programa Famílias Fortalecidas, que convida casais à espera do primeiro bebê — mesmo que um dos parceiros já tenha filhos de relacionamentos anteriores — a participarem de encontros voltados ao fortalecimento da relação coparental.

A iniciativa, conduzida pela professora Elizabeth Joan Barham , do Departamento de Psicologia (DPsi), busca auxiliar os futuros pais a enfrentarem os principais desafios desse período, como a divisão de tarefas, a privação de sono e as diferenças de opinião sobre os cuidados com o bebê.

Segundo Barham, “os maiores desafios decorrem do aumento abrupto de tarefas para cuidar do bebê, dúvidas e diferenças de opinião sobre o que fazer, a privação de sono e a dificuldade de dividir as responsabilidades de forma justa entre o casal”.

Encontros e inscrições

Os encontros serão realizados às quintas-feiras, entre 18 de setembro e 13 de novembro, sempre das 19h30 às 21h30, no auditório do DPsi, na área Sul do campus da UFSCar, em São Carlos.

As vagas são gratuitas e limitadas, preenchidas por ordem de inscrição. Interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (16) 99618-9889. A organização recomenda que a data provável do parto seja após 15 de dezembro. Mais informações estão disponíveis no material de divulgação: https://bit.ly/4mwMXV2.

Sobre o programa

Criado nos Estados Unidos e em aplicação desde 2008, o Famílias Fortalecidas já foi adaptado para mais de 20 países. No Brasil, é desenvolvido desde 2019, com resultados positivos na redução da depressão pós-parto, na melhora da satisfação conjugal, na diminuição da ansiedade parental e no fortalecimento da parceria entre os pais.

Durante os encontros, os casais participam de atividades práticas, assistem a vídeos curtos sobre situações do dia a dia, recebem orientações sobre comunicação no relacionamento e trocam experiências sobre a chegada do bebê.

