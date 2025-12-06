UFSCar mantém posição de destaque e fica entre as melhores do Brasil no Ranking THE América Latina 2026

No THE Latin America Rankings 2026, UFSCar se destaca na produção científica - Crédito: Walter Milanetto

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) conquistou a 15ª colocação geral no Times Higher Education (THE) Latin America University Rankings 2026. Apesar de cair uma posição em relação à edição anterior, a Instituição segue entre as universidades brasileiras mais bem avaliadas e reafirma seu desempenho consistente no cenário nacional e latino-americano.

A edição 2026 analisou 223 universidades de 16 países da América Latina e do Caribe. O Brasil se manteve como o país com maior representatividade no ranking, com 81 instituições. Entre as 10 melhores da região, sete são brasileiras, reforçando a relevância do ensino superior público e nacional na produção científica continental.

Destaque em pesquisa

O bom resultado da UFSCar esteve fortemente associado ao desempenho nos indicadores relacionados à pesquisa. Nos critérios que avaliam o ambiente científico e a qualidade da produção acadêmica, a Universidade figura entre as 10 melhores do Brasil. Esses resultados refletem a consolidação de redes colaborativas, o fortalecimento de grupos de pesquisa e o impacto da produção científica internacionalmente reconhecida.

A reitora Ana Beatriz de Oliveira destacou que a conquista reforça o papel da Instituição no desenvolvimento científico do país.“Mesmo sendo uma instituição jovem, que acaba de completar 55 anos, a UFSCar se mantém entre as melhores do país, especialmente em pesquisa, reforçando a excelência e o compromisso da instituição com a ciência nacional, de qualidade e em prol da soberania nacional”, afirmou.

Mudanças na metodologia

A edição de 2026 trouxe ajustes importantes na forma de avaliação das universidades. Segundo o THE, os 16 indicadores de desempenho distribuídos em cinco pilares passaram por revisão. A principal mudança foi a comparação com a base global de instituições do World University Rankings, e não apenas com concorrentes latino-americanas, como ocorria anteriormente.

Por isso, as notas desta edição não são comparáveis às de anos anteriores. As novas métricas ampliaram o universo de análise, eventualmente alterando pontuações e posições relativas das universidades, sem que isso represente necessariamente queda ou avanço qualitativo.

Outro ajuste diz respeito à nomenclatura. A atual classificação recebeu o título Latin America University Rankings 2026 porque utiliza os mesmos dados do World University Rankings 2026. O THE também esclareceu que não houve salto de ano — o ranking segue contínuo desde 2016.

O ranking completo pode ser consultado no site do THE: https://bit.ly/ranking-the-2026

