UFSCar lança tutoriais para orientar a criação de projetos de extensão

O que é um projeto de extensão? Como criar um projeto de extensão? Como criar um orçamento para um projeto de extensão? Como criar e como executar um curso de especialização? Para orientar a comunidade universitária sobre estes e outros temas, a Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) está lançando os Tutoriais ProEx UFSCar.

Os dois primeiros volumes dos Tutoriais ProEx UFSCar já estão disponíveis: "Volume 1 - O que é um projeto de extensão" e "Volume 2 - Como criar um projeto de extensão". O Volume I apresenta, em linguagem simples, o propósito das ações de extensão, os tipos de ações extensionistas, como estas podem ser organizadas e propostas na UFSCar. Apresenta, ainda, uma visão geral das ações de extensão na UFSCar, os regimentos e as dúvidas frequentes. Já o Volume II traz um passo-a-passo sobre como criar um projeto de extensão na UFSCar por meio do Sistema ProExWeb.



Além destes dois já disponibilizados, estão previstos outros 12 volumes, orientando diversos aspectos da extensão como elaboração de orçamento, proposição de cursos, ACIEPEs, solicitação de bolsas por meio de editais, dentre outros temas. Ao propor a série de Tutoriais, a ProEx espera facilitar a elaboração de propostas de ações de extensão na UFSCar, aprimorar sua avaliação, execução e, com isso, aumentar o impacto das ações extensionistas na Universidade e na sociedade.



Os Tutoriais ProEx podem ser consultados no Portal da ProEx (https://www.proex.ufscar.br/documentos) ou pelos links abaixo.



Versão livro on-line:



Volume 1 - O que é um projeto de extensão - clique aqui (http://revista.ufscar.br/tutoriais-proex/volume-1/#p=1)



Volume 2 - Como criar um projeto de extensão - clique aqui (http://revista.ufscar.br/tutoriais-proex/volume-2/#p=1)



Versão para download:



Volume 1 - O que é um projeto de extensão - clique aqui (https://www.proex.ufscar.br/arquivos/tutoriais/tutorial-proex-volume1-o-que-e-um-projeto-de-extensao.pdf)



Volume 2 - Como criar um projeto de extensão - clique aqui (https://www.proex.ufscar.br/arquivos/tutoriais/tutorial-proex-volume2-como-criar-um-projeto-de-extensao.pdf)

