UFSCar lança Período Letivo Suplementar com atividades a distância

Crédito: Divulgação

Atividades de monografia, trabalhos de conclusão de curso (TCC) e seus respectivos projetos, além de ACIEPEs, poderão facultativamente ser realizadas por meios digitais durante a suspensão de atividades presenciais. A decisão pela abertura de um Período Letivo Suplementar foi tomada na última reunião do Conselho de Graduação (CoG) da UFSCar.

O Período Letivo Suplementar funcionará de forma semelhante aos tradicionais "Cursos de Verão", porém possibilitando a oferta de atividades por meios digitais. Este Período Suplementar terá início em 4 de maio e duração de 8 semanas, encerrando-se em 26 de junho.

"O período letivo regular já iniciado em 2020, tanto dos cursos semestrais quanto dos anuais, não foi cancelado; continua suspenso até que haja segurança para o retorno às atividades presenciais. O lançamento deste Período Letivo Suplementar tem por objetivo oferecer atividades de monografia, trabalho de conclusão de cursos e ACIEPEs que poderão ser conduzidas na modalidade à distância, de acordo com as orientações aprovadas pelo Conselho de Graduação", explica o Pró-Reitor de Graduação, Ademir Donizeti Caldeira.

As propostas de disciplinas para o Primeiro Período Suplementar de 2020 deverão ser elaboradas até 21 de abril, e aprovadas pelos Conselhos Departamentais até 22 de abril. "A oferta e a adesão a estas atividades do período suplementar não são obrigatórias por parte dos professores e dos estudantes. Viabilizamos este período para dar oportunidade e formalização aos que se sentirem confortáveis com o estudo remoto", complementa o Pró-Reitor de Graduação.

Trabalhos de Conclusão de Curso

A oferta de disciplinas e atividades relativas a monografias, projetos e trabalhos de conclusão de curso poderá beneficiar estudantes que estão próximos da formatura. O estudante do último ano de Engenharia Elétrica da UFSCar, Fernando Scarpa Fernandes, conta que "muitas das atividades para o meu projeto de TCC podem e já estão sendo feitas a distância. No entanto, não havia uma formalização da Universidade quanto às atividades feitas neste formato. Já realizei o estágio obrigatório, então a abertura deste Período Suplementar poderá abreviar minha formatura", conta.

ACIEPE - Atividades Curriculares de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão

Um tipo especial de disciplina que pode ser oferecida no Período Suplementar são as ACIEPEs (Atividades Curriculares de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão), organizadas em carga horária de 60 (sessenta) horas, ou 4 (quatro) créditos. As ACIEPE são registradas no histórico escolar do estudante de graduação, assim como ocorre com disciplinas tradicionais.

Para orientar professores e departamentos na oferta de ACIEPEs no Primeiro Período Letivo Suplementar de 2020, a Pró-Reitoria de Extensão lançou o Edital ACIEPE Suplementar 2020-1. As propostas de ACIEPE deverão ser submetidas por meio do Sistema ProExWeb, e aprovadas pelos Departamentos e Centros até 22/4.

Segundo o Pró-Reitor de Extensão, Roberto Ferrari Júnior, "estamos vivendo um momento em que a Universidade precisa ajudar a sociedade. Que tal aprender, avançar o conhecimento e, ao mesmo tempo, apoiar a sociedade? As ACIEPEs integram estes três elementos. Não é uma oportunidade fantástica para o momento que estamos vivendo?", conclui.

Mais informações podem ser obtidas no Portal da UFSCar (www2.ufscar.br).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também