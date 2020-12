UFSCar lança periódico Engenharia Urbana em Debate

Crédito: Divulgação

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana (PPGEU) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) acaba de lançar o periódico Engenharia Urbana em Debate, voltado à divulgação e ao debate das investigações desenvolvidas por pesquisadores brasileiros na área. Os textos devem abordar temas como inovação, gestão, sustentabilidade e tecnologia, dentre outros, com foco no aprimoramento dos espaços urbanos construídos.

O primeiro volume da revista conta com dois números, o primeiro com o tema Cidades e Isolamento Social e participação de autores de 14 instituições e o segundo com o tema Cidades + Resilientes e participação de 12 instituições. Os artigos selecionados contemplam os eixos temáticos do I Simpósio Brasileiro Cidades + Resilientes, realizado pelo PPGEU em 2020.

O primeiro número surge no contexto das mudanças na vida urbana provocadas pela pandemia, com artigos que registram análises sobretudo em cidades de porte médio do interior paulista, como Araraquara, Itapevi, Pindamonhangaba, Ribeirão Preto, Serrana e São João da Boa Vista. No segundo, fica em evidência a importância de preparar as cidades para que se tornem mais resilientes e a necessidade da resiliência ser foco nas discussões sobre cidades sustentáveis e inovadoras.

Engenharia Urbana em Debate tem acesso livre e gratuito. Os artigos podem ser conferidos no site da revista, em www.engurbdebate.ufscar.br.

PPGEU

O PPGEU, criado em 1994, foi um dos primeiros programas no Brasil com abordagem de pesquisa em sistemas de Engenharia aplicáveis no território urbanizado. Trabalhados como eixos estruturantes, o planejamento urbano, o saneamento, os transportes e a geotecnia são vistos de forma integrada às áreas de meio ambiente, habitação social e geoprocessamento. Suas atividades estão organizadas em duas linhas de pesquisa: "Processos e fenômenos aplicados à Engenharia Urbana" e "Gestão, planejamento e tecnologias aplicados à Engenharia Urbana". Mais informações em www.ppgeu.ufscar.br.

