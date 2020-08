UFSCar lança novo edital para apoio à permanência estudantil

Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE) - Crédito: Flávia Salmázio/Reitoria UFSCar

Estudantes de graduação que não sejam atendidos pelo Programa de Assistência Estudantil (PAE) poderão se inscrever para o Edital n° 06/2020 da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O objetivo é apoiar 520 estudantes em vulnerabilidade.

"Para se candidatar e receber o auxílio, o estudante deve se enquadrar nos critérios do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Não é necessário que o estudante esteja na cidade do campus (endereço acadêmico)", ressalta o Prof. Dr. Leonardo Andrade, Pró-Reitor da ProACE.

Podem participar da seleção calouros, veteranos e estudantes oriundos da transferência externa. O auxílio, por meio deste Edital, será no valor de R$ 139,64 a ser pago diretamente em conta corrente do beneficiário. Será realizada avaliação socioeconômica dos inscritos. Estes poderão, ou não, ter o recebimento do auxílio aprovado, de acordo com o previsto no Edital.

Documentação necessária para a candidatura:

- Preenchimento do formulário de avaliação socioeconômica - https://www.associal.com.br/ufscar;

- Documentação de identificação do grupo familiar: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação de todas as pessoas declaradas no grupo familiar, inclusive do candidato;

- Comprovação de emprego e de renda de todas as pessoas adultas declaradas.

Após o período de inscrições, a ProACE realizará a avaliação socioeconômica dos estudantes inscritos. O resultado classificatório (1º turno) será divulgado em 10/09. Haverá prazo para recursos e a classificação final será divulgada em 24/09.

De 21 a 25/09 haverá novo período para inscrição dos estudantes (2° turno) para recebimento do auxílio. O cronograma completo está disponível na página 8 do Edital.

Informações

- Edital completo: https://www.diariodareitoria.ufscar.br/wp-content/uploads/EDITAL_SUPORTE_PERMANENCIA.pdf

- Para obter mais informações e sanar dúvidas, o contato deve ser feito exclusivamente pelo e-mail suportepermanencia@associal.com.br.

