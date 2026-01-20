(16) 99963-6036
UFSCar lança guia simplificado para ingresso na graduação pelo SiSU 2026

19 Jan 2026 - 21h08Por Jessica Carvalho R
Com o objetivo de facilitar o acesso à informação e orientar os estudantes interessados em ingressar na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a Instituição lançou um Guia simplificado com as principais informações sobre o ingresso na graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) em 2026.

Tradicionalmente extensos e de difícil compreensão para muitos candidatos, os editais de ingresso passam a contar com um material de apoio que reúne, de forma clara e objetiva, as regras e etapas do processo seletivo. O Guia tem como proposta ajudar os estudantes a entenderem o edital de maneira rápida e acessível.

O material apresenta o cronograma completo da seleção, com as principais datas e etapas, além de explicações sobre as modalidades de reserva de vagas e orientações sobre como participar de cada uma delas. Também traz a lista de documentos necessários para a inscrição e um passo a passo detalhado de todo o processo seletivo para o ingresso em 2026.

O Guia foi produzido pela Coordenadoria de Comunicação Social (CCS), em parceria com a Coordenadoria de Ingresso (CIG), e está disponível gratuitamente no link: bit.ly/guia-sisu-ufscar-2026.

Além do Guia, a UFSCar disponibiliza uma Central de Atendimento específica para esclarecer dúvidas relacionadas ao ingresso na graduação via SiSU. O atendimento pode ser acessado pelo site https://www.ingresso.ufscar.br/atendimento.

A iniciativa busca ampliar o acesso à informação e contribuir para que mais estudantes consigam participar do processo seletivo de forma segura e bem orientada.

