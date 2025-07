UFSCar inaugura quatro obras no Campus São Carlos

Representantes da gestão e estudantes na manifestação do Bloco V da Moradia (Foto: Adriana Arruda) -

Na última terça-feira, 8 de julho, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realizou a apresentação de quatro obras no Campus São Carlos, resultado de investimentos que somam mais de R$ 4,4 milhões provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Governo Federal e das emendas parlamentares da Bancada Paulista e da senadora Mara Gabrilli.

As solenidades reuniram representantes da gestão universitária, membros da comunidade acadêmica e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI) da UFSCar, responsáveis pela execução de uma das obras.

Duas das entregas concentram-se em ações de permanência estudantil, acessibilidade e inclusão: a reforma do Bloco 5 e das calçadas do conjunto da Moradia Estudantil e a adequação de caminhos e estacionamentos acessíveis nas áreas Sul e Norte do Campus. As intervenções receberam, respectivamente, R$ 1.054.252,89 e R$ 739.180,78 em investimentos de emenda parlamentar da Bancada Paulista, complementados por uma emenda da senadora Mara Gabrilli. Ambas foram concluídas em julho deste ano.

Para a Reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, os investimentos reforçam o compromisso da Universidade com o cuidado cotidiano da comunidade e a inclusão. "Ampliar o conforto das pessoas e garantir a infraestrutura digna é também fazer política pública. A moradia estudantil e os caminhos acessíveis são estruturas que promovem equidade, permanência e pertencimento. São obras que cuidam das condições concretas da vida universitária", afirmou.

Outra entrega importante foi o Complexo de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação em Engenharia Mecânica, edifício que integra o Departamento de Engenharia Mecânica (DEMec). Com investimento de R$ 2.008.553,39, oriundos do Novo PAC , a última etapa da obra, concluída em maio, foi a primeira da UFSCar finalizada com recursos do novo programa federal. O espaço amplia e moderniza a infraestrutura voltada para a formação de engenheiros e engenheiros e ao desenvolvimento de projetos acadêmicos e de inovação.

Também foi inaugurada a reforma das instalações do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), vinculada ao Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH), com investimento de R$ 636.246,08, da Bancada Paulista. A iniciativa qualifica as condições de trabalho e pesquisa para docentes, estudantes e técnicos-administrativos do Programa.

Durante a conferência, a Reitora destacou que as obras, além de fortalecerem a infraestrutura física da Universidade, ampliam a capacidade institucional de produzir conhecimento e transformar realidades. "A entrega dessas obras representa a ampliação concreta das possibilidades de fazer da nossa universidade pública. Fortalecem o ensino, a extensão, a pesquisa e a inovação, que são os pilares da nossa missão institucional. A execução via FAI demonstra como parcerias institucionais são estratégicas para viabilizar projetos que impactam diretamente o cotidiano da comunidade acadêmica",.



