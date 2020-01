UFSCar inaugura laboratório para cooperação na área de Estatística

Crédito: Divulgação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), por meio do Departamento de Estatística e Departamento de Computação, em parceria com a Serasa Experian, inaugurou na última sexta-feira (17), o Laboratório de Captação e Qualidade de Dados. O espaço irá colaborar com as atividades de extensão realizadas em parceria com a empresa.



A UFSCar já mantém o programa "Cooperação Serasa Experian/UFSCar" para a realização das atividades de extensão dos alunos dos cursos de Estatística e Computação. O programa, que foi formalizado pela Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) em 2018, articula e promove ações que possibilitem a relação entre a Universidade e a comunidade.



"A cooperação visa transformar o nosso conhecimento em soluções para os problemas da empresa e trazer para a Universidade novos desafios para trabalharmos com pesquisas e desenvolver novas metodologias", afirmou Teresa Cristina Martins Dias, Professora do Departamento de Estatística e Coordenadora do Programa. Para os alunos, possibilita a formação. "Nós passamos para os alunos a responsabilidade, a postura e o desenvolvimento da teoria, possibilitando a eles trabalharem direto com os problemas do mercado", completou a Professora.



Representando a Reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann, o Pró-Reitor de Extensão, Roberto Ferrari Júnior, destacou a função da parceria na Universidade: "A parceria é importante porque ajuda a Universidade a cumprir melhor a sua missão. Ela gera novos conhecimento para a sociedade e novas soluções. A extensão na UFSCar só faz sentido se contribuir para a formação de pessoas que irão transformar o mundo", afirmou o Prof. Ferrari.



Participaram da inauguração do Laboratório o Diretor de TI da Serasa Experian, Fábio Felizatti; a Chefe do Departamento de Estatística, Maria Silvia de Assis Moura; o Diretor do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET), Luiz Fernando Paulillo, o Professor do Departamento de Estatística, Danilo Lourenço Lopes; o Professor do Departamento de Computação, Murilo Naldi; técnico-administrativos; alunos e ex-alunos.

