UFSCar inaugura Espaço Ecumênico para a comunidade

Nesta segunda-feira, 26, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) inaugura o Espaço Ecumênico, na Área Norte do campus de São Carlos. O objetivo do espaço é proporcionar que encontros de grupos religiosos aconteçam em espaço adequado, promovendo aproximação e reforçando o respeito.



O Coordenador do espaço é o Prof. Dr. Waldeck Schützer, do Departamento de Matemática (DM) da UFSCar. Ele explica que o termo "Ecumenismo" vem do grego "e, em seu sentido mais amplo, significa mundo habitado, mundo civilizado". Para o Professor, "o espaço dará mais visibilidade e facilitará a oferta à comunidade de muitos serviços de natureza religiosa, de acolhimento fraterno e de encaminhamento para os demais serviços já ofertados pela Universidade", afirma Waldeck Schützer.



O Espaço - "Pensamos, desde o início, em criar este Espaço Ecumênico para promover a aproximação, a cooperação e o respeito à diversidade religiosa. São diversos grupos que se reúnem, na UFSCar, das mais diversas denominações e culturas, com propósitos religiosos. Então, destinamos este espaço para prover maior conforto e segurança a eles", conta a Profa. Dra. Wanda Hoffmann, Reitora da UFSCar.



Por meio da Coordenadoria de Apoio a Eventos (CAEv) da UFSCar, todos poderão reservar o Espaço Ecumênico do mesmo modo que já fazem com os demais espaços de uso comunitário da Universidade. O Coordenador do espaço ressalta que "qualquer membro da comunidade poderá reservá-lo, desde que atenda às regras usuais de bom uso e de conservação. O bom senso deverá ditar o uso em sintonia com o propósito do lugar, ao menos até que seja possível para a própria comunidade decidir sobre um conjunto de regras", finaliza Waldeck Schützer.

