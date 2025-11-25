UFSCar inaugura em 2026 laboratório dedicado à dor pediátrica

Centro amplia atuação da UFSCar na área de cuidados pediátricos - Crédito: Freepik

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) vai receber uma unidade do Centro PEDTech – Laboratório de Dor Pediátrica, que será instalada no Departamento de Medicina (DMed). A previsão é que o espaço seja inaugurado em maio de 2026. A iniciativa é coordenada pelo Núcleo de Estudos e Desenvolvimento em Cuidados Paliativos Pediátricos (NEDPALI), grupo de pesquisa da própria UFSCar.

A docente do DMed, Esther Ferreira, coordenadora do NEDPALI e responsável pela implantação do novo Centro PEDTech, explica que a instalação faz parte do Projeto HUPEDCARE, financiado pela União Europeia por meio do Programa Erasmus+. Segundo ela, o apoio internacional só foi possível devido à parceria estratégica entre o NEDPALI e a Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), instituição líder do consórcio global.

A cooperação, reforçada durante o pós-doutorado de Ferreira na UCLM — com financiamento do CNPq e foco em dor pediátrica e tecnologias aplicadas à saúde — possibilitou a inserção da UFSCar no projeto. “A participação no HUPEDCARE posicionou a universidade de forma estratégica no cenário internacional, promovendo troca de conhecimento, capacitação de docentes e discentes e desenvolvimento de pesquisas colaborativas sobre cuidado e dor pediátrica”, afirma a professora.

Com o novo Centro PEDTech, a UFSCar passará a contar com infraestrutura dedicada para pesquisa aplicada, formação acadêmica, inovação tecnológica e treinamento de profissionais da saúde. “Essa atuação se amplia significativamente, permitindo que a Universidade produza soluções concretas para desafios reais do cuidado pediátrico”, destaca Ferreira.

Entre os objetivos do laboratório estão:

o desenvolvimento de tecnologias educacionais voltadas ao ensino e manejo da dor pediátrica;

a capacitação de estudantes, docentes e profissionais da saúde;

o fortalecimento da pesquisa e da inovação em cuidados pediátricos humanizados;

a ampliação da integração da UFSCar à rede internacional dos Centros PedTECH;

e o aumento do impacto social das ações do NEDPALI.

Segundo a coordenadora, a criação do PEDTech reforça o papel da UFSCar como produtora de conhecimento científico e referência internacional em humanização do cuidado, educação em saúde e desenvolvimento de tecnologias voltadas à infância.

Sobre o NEDPALI e o HUPEDCARE

Criado em 2018, o NEDPALI reúne docentes, pesquisadores, estudantes da UFSCar e parceiros internacionais, com foco em pesquisa, ensino e difusão de boas práticas em cuidados paliativos pediátricos. Mais informações estão disponíveis no Instagram do grupo (@nedpaliufscar).

Já o HUPEDCare é um projeto internacional que busca fortalecer o papel do Ensino Superior na humanização dos cuidados da dor pediátrica. O consórcio reúne 15 universidades de oito países — Brasil, Peru, Moçambique, Cabo Verde, Espanha, Portugal, Polônia e Turquia. Detalhes estão no Instagram do projeto e no site oficial: https://project.hupedcare.com/?lg=pt.

