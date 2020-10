UFSCar inaugura edifício destinado a estudos com vespas parasitoides

Crédito: Márcio Merino Fernandes

O Edifício do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Hymenoptera Parasitoides (INCT - HYMPAR) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) será inaugurado na próxima terça-feira (6 de outubro).



No Edifício serão desenvolvidas atividades de pesquisa, ensino e extensão sobre grupos de vespas que atuam como parasitoides de outras espécies de artrópodos. "Os trabalhos que serão desenvolvidos são de importância básica e aplicada, já que estas vespas podem ser bioindicadoras de preservação ambiental e agentes de controle biológico de pragas da agricultura", conta a Coordenadora do Projeto, Profa. Dra. Angélica Maria Penteado Martins Dias.



"Este é mais um edifício que irá fortalecer a infraestrutura das pesquisas na UFSCar", afirma a Reitora da Universidade, Profa. Dra. Wanda Hoffmann.



Com 304 m², o projeto foi desenvolvido pela equipe da Secretaria Geral de Gestão do Espaço Físico (SeGEF) da Universidade. Contou com apoio da Pró-Reitoria de Administração (ProAd) e da Reitoria da Universidade.



Inauguração:

Data: 06/10/2020

Horário: 8h30

Evento no Facebook: clique aqui - https://fb.me/e/3COkOdEYC



Transmissão ao vivo:

Facebook - clique aqui - https://www.facebook.com/reitoriaufscar

YouTube - clique aqui - https://www.youtube.com/channel/UCUeJ6MB19y4X_lIniTbHHbg

