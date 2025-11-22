UFSCar homenageia Leci Brandão com título de Doutora Honoris Causa em 8 de dezembro

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realiza, no próximo dia 8 de dezembro, a cerimônia de outorga do título de Doutora Honoris Causa à cantora, compositora e deputada estadual Leci Brandão. A sessão solene do Conselho Universitário (ConsUni) será aberta ao público e acontecerá no Campus São Carlos, a partir das 15h. A programação completa deve ser divulgada nos próximos dias.

A cerimônia estava inicialmente marcada para 18 de setembro, mas foi adiada por questões de saúde da homenageada. Segundo sua assessoria, Leci se recupera de forma progressiva e confirmou presença na nova data.

A concessão do título é resultado da mobilização do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neab) da UFSCar, junto a docentes dos departamentos de Ciências Sociais, Letras, Educação, Artes e Comunicação, além de pesquisadoras da UnB e da UFMT, responsáveis pela apresentação da proposta ao Conselho Universitário.

Leci Brandão se torna a primeira mulher negra a receber o Honoris Causa da UFSCar, que já homenageou personalidades como Carolina Bori, Raduan Nassar e Dermeval Saviani. O título reconhece indivíduos que promovem avanços no conhecimento, na educação, na igualdade e na inclusão social.

Para o professor Robson Pereira da Silva, integrante do Neab, a trajetória da artista revela um compromisso histórico com a educação antirracista. “Muito antes da obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, Leci já trazia em seus sambas a ancestralidade e as religiões de matriz africana. Entregar o título a ela é reconhecer um tipo de conhecimento nascido da luta”, afirmou.

A professora Gleidylucy Oliveira da Silva também destacou sua relevância artística, cultural e política. Segundo ela, Leci sempre enfrentou desigualdades e preconceitos, inclusive após assumir sua identidade lésbica, mas seguiu abrindo caminhos, ampliando sua atuação e chegando à Assembleia Legislativa de São Paulo, onde prioriza políticas voltadas à cultura negra, ao samba, à educação, à saúde da população negra e à liberdade religiosa.

Nas redes sociais, a deputada comemorou a homenagem. “É o reconhecimento de uma trajetória construída coletivamente. Esse título não é só meu. É do povo preto, das mulheres, da comunidade LGBTQIAPN+, do samba e da periferia”, escreveu.

Para os integrantes do Neab, a homenagem consolida o compromisso da UFSCar com ações afirmativas, educação inclusiva e justiça social. “É a reafirmação de um compromisso histórico com práticas emancipadoras e com a importância do Neab para o Brasil”, avaliou Robson.

Trajetória

Nascida no Rio de Janeiro em 1944, Leci Brandão da Silva é uma das maiores referências da música popular brasileira e foi a primeira mulher a integrar a ala de compositores da Estação Primeira de Mangueira. Com 25 álbuns gravados e ampla atuação como comentarista de carnaval, a artista também construiu uma carreira política expressiva. Eleita deputada estadual por São Paulo em 2010, tornou-se a segunda mulher negra na Alesp e a primeira a conquistar quatro mandatos consecutivos. Sua atuação legislativa é marcada pela defesa da igualdade racial, das tradições de matriz africana, dos direitos das mulheres, povos indígenas, quilombolas e população LGBTQIA+. Atualmente, é Ouvidora da Alesp e integra comissões permanentes de Educação e Cultura e de Defesa dos Direitos das Mulheres.

