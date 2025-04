UFSCar estrutura base de dados com 468 laboratórios para apoiar gestão, integração e uso estratégico da infraestrutura

Estudante do Laboratório de Bioquímica e Biotecnologia Molecular, Campus Sorocaba (Walter Milanetto) -

Um levantamento realizado pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) mapeou 468 laboratórios em funcionamento nos quatro campi - São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (SPDI), atende à demanda do Censo da Educação Superior 2024, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), mas vai além do aspecto obrigatório: consolidar uma base de dados estruturada, que qualifica a gestão da infraestrutura universitária e fortalece o desenvolvimento articulado das ações de ensino, extensão e pesquisa.



O trabalho contou com a colaboração das Diretorias de Centro, Chefes de Departamento e Coordenações de Curso, além da equipe da SPDI. A coleta foi feita por meio de um formulário eletrônico padronizado, que também permitiu o registro de palavras-chave para facilitar buscas futuras. A partir das respostas, foram compiladas informações sobre localização, área física, específicas de uso, áreas de conhecimento, equipamentos, manutenção, riscos, descarte de resíduos e possibilidade de uso compartilhado.



"O mapeamento não se limita ao atendimento de uma exigência legal. Ele atualiza e organiza informações que são estratégicas para a gestão da Universidade, permitindo identificar gargalos, oportunidades de usos mais eficientes da infraestrutura e caminhos para ampliar a integração entre áreas", afirma Rogério Fortunato Junior, Secretário Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFSCar e coordenador do projeto.



Entre os resultados, destaca-se o aumento de 18% no número de laboratórios desde 2015; o uso variado dos espaços, com 85% voltados à pesquisa, 62% à extensão e 65% ao ensino; e a presença de equipamentos partilhados em cerca de um terço das unidades. "Essas informações permitem o diagnóstico da infraestrutura, a orientação de investimentos, a prevenção de compras duplicadas, o incentivo ao compartilhamento e o suporte à elaboração de editais e convênios. Também possibilitam a análise de áreas de crescimento da Universidade, a identificação de espaços pouco utilizados ou com potencial de uso compartilhado, bem como o mapeamento de boas práticas em manutenção, segurança, descarte de resíduos e gestão ambiental", detalha Fortunato.



A base construída pelo SPDI já foi disponibilizada às unidades acadêmicas, tanto em formato textual quanto em planilha, com filtros por área, centro, tipo de equipamento e palavra-chave. Essa estrutura permite integrar grupos de pesquisa, apoiar o planejamento de disciplinas, facilitar ações de extensão junto à sociedade e subsidiar editais, convênios e decisões sobre infraestrutura e governança.



Para manter uma base atualizada, a próxima etapa será o desenvolvimento de uma plataforma digital pela Secretaria Geral de Informática (SIn), que será integrada aos sistemas da UFSCar. "Essa plataforma permitirá a pesquisa e a atualização contínua dos dados, aprimorando a gestão universitária baseada em evidências e apoiando processos decisórios. Também contribuirá para fortalecer a gestão ambiental, garantir maior transparência institucional e garantir a auditabilidade das informações", ressalta.



A SPDI contribuiu com o projeto com a colaboração dos servidores Antonio Carlos Lopes e Tatiana Bianchini Pinheiro, cuja atuação foi essencial em todas as etapas - da definição da metodologia à organização da base de dados e diagramação final do relatório. “Com esta ação, a UFSCar demonstra, mais uma vez, sua dedicação em fortalecer a infraestrutura pública, incentivar a administração eficaz e zelar pela qualidade no ensino, extensão e pesquisa e, acima de tudo, pela transparência”, conclui o Secretário.



O relatório completo está disponível para consulta no site da SPDI, em bit.ly/spdi-laboratorios .

