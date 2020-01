UFSCar está na cápsula do tempo do Ciesp

Crédito: Divulgação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) produziu um vídeo para compor a cápsula do tempo do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) - Regional São Carlos, criada para as comemorações dos 70 anos da entidade. O descerramento ocorreu na última reunião mensal do Ciesp - São Carlos, na terça-feira (17).

A reunião contou com a presença da Reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann. Em sua participação, a Reitora demonstrou aos empresários como a Universidade pode alavancar o conhecimento aplicado à indústria. "A UFSCar está à disposição do Ciesp, precisamos fortalecer este relacionamento que já existe. Atuamos fortemente em São Carlos no ensino, pesquisa, extensão e inovação. Crescemos muito nesses 50 anos e nosso conhecimento está espalhado pelo mundo", disse a Reitora.

Para ela, a integração favorece todos os nichos. "Essa maior integração pode trazer muitos benefícios tanto para os nossos alunos, docentes, pesquisadores e servidores, como para nossas indústrias. Para rompermos a fronteira do conhecimento precisamos buscar coisas novas e, ao mesmo tempo, favorecer um ambiente de prática, buscar a realidade do mercado para formar profissionais que possam colaborar com a sociedade em todas as áreas", completou Wanda Hoffmann.

O Diretor Titular do Ciesp São Carlos, Emerson Chu, destacou a importância dessa aproximação. "Ampliar a parceria com a UFSCar está na nossa agenda de 2020. A Universidade pode ser uma facilitadora dos caminhos da indústria de São Carlos. Muitas vezes, a demanda é bastante simples e temos que linkar tudo isso", disse ele.

CÁPSULA DO TEMPO - A Reitora da UFSCar preparou um vídeo institucional para compor a cápsula do tempo do Ciesp. O vídeo mostra a Universidade em 2019, às vésperas de completar 50 anos. São quase 23 mil alunos distribuídos nos 4 campi. Sessenta e cinco (65) cursos de graduação e 84 de pós-graduação stricto sensu, além dos inúmeros cursos lato sensu. A UFSCar mantém 158 convênios com 30 países e tem cerca de 1.500 linhas de pesquisas em 418 grupos.

Mensagens em texto, depoimentos em vídeo, fotografias, revistas e livros foram inseridos na cápsula, desenvolvida pelo ex-diretor Sergio Pepino. Além da UFSCar e indústrias associadas ao CIESP, também enviaram contribuições órgãos públicos municipais, entidades parceiras como Sesi e Senai e a Polícia Militar.

A cápsula foi lacrada e afixada próxima ao busto de Germano Fehr Júnior, o primeiro diretor da Regional, na sede da Instituição, localizada na Vila Isabel. Será aberta no centenário do Ciesp - São Carlos, celebrado em junho de 2049.

