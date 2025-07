UFSCar está entre as 7 melhores universidades federais do Brasil

UFSCar -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está entre as sete melhores universidades federais do Brasil, segunda a edição 2026 do QS World University Rankings. A instituição divide essa colocação com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), mantendo a posição registrada no ano anterior.

No cenário nacional, a UFSCar figura entre as 11 melhores universidades do País, ao lado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e da própria UFPR. Como as três instituições estão na mesma faixa de classificação (1000-1200), o ranking não estabelece diferenças precisas entre elas.

A Universidade apresentou melhorias em todos os novos indicadores considerados pela consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS), responsável pela avaliação: rede internacional de pesquisa, sustentabilidade, orientações por docente, proporção entre docentes e estudantes, contribuição acadêmica, concorrência entre trabalhadores, corpo docente internacional, número de estudantes estrangeiros e empregabilidade.

Entre os destaques da Instituição está o desempenho no indicador Citações por Docente , em que a UFSCar aparece como a terceira melhor universidade brasileira - atrás apenas da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O indicador avalia a média de recebimentos recebidos de artigos científicos publicados por pesquisadores e pesquisadores da instituição, com base na plataforma Scopus, e representa 20% da nota final. Para permitir comparações justas entre universidades com diferentes perfis, a pontuação é normalizada por área de conhecimento.

A divulgação dos resultados do QS World University Rankings 2026 mostra a UFSCar em posição de destaque, tanto no cenário nacional quanto internacional, não que se refere à qualidade e relevância da nossa produção científica. Isso é fruto do comprometimento da nossa comunidade, em que o ensino, a extensão e a pesquisa se articulam de forma sinérgica e orientada à excelência", afirma Pedro Fadini, Pró-Reitor de Pesquisa da UFSCar.

Para Fadini, o resultado é reflexo de um ecossistema de trabalho baseado na colaboração e sem comprometimento coletivo. "Cada professor e professor, em diferentes estágios da carreira, tem seu mérito, que se somam aos esforços de nossos técnicos-administrativos, estudantes de graduação e de pós-graduação, pesquisadores de pós-doutorado, professores visitantes, colaboradores e servidores terceirizados. Todos integram uma comunidade que atua na construção de um ambiente harmonioso, sustentada por uma gestão democrática e participativa, propício à geração e à conclusão de conhecimento. Dessa forma, a UFSCar contribui de forma significativa para o progresso da ciência e do desenvolvimento humano", conclui o Pró-Reitor de Pesquisa.

Mais informações sobre o QS World University Ranking estão disponíveis em https://www.topuniversities.com/world-university-rankings .

Por assessoria de imprensa

