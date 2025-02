UFSCar está com matrículas abertas para o curso MBA em Machine Learning in Production

UFSCar -

Estão abertas as inscrições para o curso de MBA em Machine Learning in Production (MLP) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que possui uma proposta pedagógica inovadora baseada em um formato híbrido que harmoniza interações online ao vivo e atividades assíncronas.

O curso tem como objetivo fornecer uma formação ampla na área de Engenharia de Machine Learning e Big Data, e está alinhado com a proposta do Programa ITI UFSCar que resulta de parcerias estabelecidas por pesquisadores da UFSCar com profissionais de destaque no mercado, e pesquisadores de outras renomadas instituições de ensino nacionais e internacionais.

As aulas iniciam em março, as pessoas interessadas podem obter mais informações e se inscrever pelo site https://iti.ufscar.mba/mlp.

Leia Também