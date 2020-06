UFSCar elabora Programa de Acompanhamento dos Bolsistas

Crédito: Divulgação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) tem apoiado estudantes de graduação em vulnerabilidade socioeconômica por meio do Programa de Assistência Estudantil (PAE). Ao todo, 2.714 estudantes são bolsistas do Programa. Para aprimorá-lo, e torná-lo cada vez mais transparente aos órgãos de controle, a Universidade vem construindo o "Programa de Acompanhamento dos Bolsistas".



As políticas de permanência estudantil são geridas pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE) da UFSCar. "Todos os bolsistas do Programa possuem um técnico de referência, o que significa que o estudante tem a quem procurar sempre que necessita de algum tipo de apoio. O técnico de referência acompanha a história do estudante na Universidade desde que ele ingressa no Programa de Assistência Estudantil", explica o Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, Leonardo Antônio de Andrade.



Agora, políticas como esta serão regulamentadas pela UFSCar por meio do "Programa de Acompanhamento dos Bolsistas", que está em construção e conta com o apoio do Laboratório METUIA, do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade.



Os estudantes estão convidados a participar e a contribuir para o desenvolvimento desta política universitária. Os encontros serão on-line e os estudantes podem escolher uma das datas para participar:



1. Data: 04/06 - Horário: 16h

2. Data: 10/06 - Horário: 10h

3. Data: 16/06 - Horário: 14h

4. Data: 22/06 - Horário: 19h



Link para acesso às reuniões: https://meet.google.com/vce-geti-zzm



Dúvidas e sugestões podem ser endereçadas ao e-mail pabconsulta@gmail.com.

