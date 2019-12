UFSCar e USP elaboram plano de ações para nascentes do Córrego Mineirinho em São Carlos

Crédito: Divulgação

Uma equipe multidisciplinar, formada por professores e estudantes da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e da Universidade de São Paulo (USP), elaborou um plano de ações para intervenção nas três nascentes do Córrego Mineirinho, em São Carlos. O objetivo foi buscar alternativas para uma série de problemas que afetam essas áreas - entre elas, falta de drenagem adequada, vazamentos de esgoto e grandes erosões -, o que pode prejudicar moradores do Município e o meio ambiente.

A iniciativa é fruto da disciplina de pós-graduação "Águas Urbanas: estudos interdisciplinares para resiliência e sustentabilidade", oferecida de 21 a 25 de outubro deste ano, em conjunto pelos programas de pós-graduação em Ciências Ambientais (PPGCAm) da UFSCar, em Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo (PPGAU-IAU) da USP, e em Engenharia Hidráulica e Saneamento (PPGSHS) da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), também da USP.

Tomando como estudo de caso uma bacia hidrográfica em São Carlos, professores e alunos trabalharam temas como resiliência, planejamento urbano, infraestrutura verde e drenagem sustentável. "A disciplina foi conduzida por uma abordagem que partiu de uma realidade concreta e envolveu visitas e leituras urbanas, discussões teóricas, oficinas em grupos e desenvolvimento de diretrizes e propostas para a área de estudo", destaca Renata Bovo Peres, professora do Departamento de Ciências Ambientais (DCAm) da UFSCar e uma das responsáveis pela disciplina.

Segundo ela, os problemas que afetam as nascentes do Córrego Mineirinho ocorrem há mais de 20 anos e são ocasionados por diversos fatores decorrentes do modo como o território vem sendo ocupado. Entre esses problemas estão a retirada da vegetação, aumento da impermeabilização do solo, sistemas de drenagem que condicionam as águas pluviais de forma rápida, direta e concentrada, falta de qualificação das áreas públicas etc. Todos eles impactam as nascentes e regiões do entorno causando erosões, assoreamentos, redução da qualidade da água, bem como problemas sociais e de saúde pública.

"Abordamos, de maneira interdisciplinar e aplicada, conceitos e ferramentas para o planejamento da ocupação tendo como fio condutor as águas urbanas, com vistas a aumentar a resiliência e a sustentabilidade das cidades", destaca Peres. Os resultados produzidos na disciplina, disponíveis para acesso público na Internet, podem ser, de acordo com a professora, utilizados e aperfeiçoados pela Prefeitura Municipal de São Carlos, por associações de bairro e pela população local.

Em uma segunda edição prevista da disciplina, os organizadores pensam em aumentar as formas da população colaborar no plano de ações para a região, participando das oficinas de planejamento coletivo, realizando pequenas intervenções piloto nas áreas, promovendo debates em locais públicos etc.

EQUIPE DE TRABALHO

Para chegar aos resultados do plano de ações, a disciplina contou com docentes ministrantes e mais de 30 alunos, de diferentes programas de pós-graduação, com formações e experiências nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia e Hidrologia, Planejamento Urbano e Ambiental, Biologia, Geografia, Direito, Turismo, Comunicação, Agronomia, entre outras.

Ao todo, seis professores dos programas envolvidos participaram da disciplina: Renata Bovo Peres, do PPGCAm-UFSCar; Davi Gasparini Fernandes Cunha e Eduardo Mario Mendiondo, pelo PPGSHS-USP; Renato Luiz Sobral Anelli e Jeferson Cristiano Tavares, pelo PPGAU-IAU, além de Maryam Imani, da Anglia Ruskin University, na Inglaterra, que proferiu uma aula inaugural por videoconferência.

"São iniciativas como essa que demonstram o fortalecimento da inovação acadêmica e o engajamento da universidade na solução direta dos problemas locais em diálogo com as políticas públicas, com a comunidade externa e com o contexto municipal", conclui a professora Renata Peres.

Para saber mais sobre a iniciativa e conhecer o plano na íntegra, acesse https://bit.ly/390pRQX.

