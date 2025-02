UFSCar e Rotary-Pinhal inauguram projeto de arborização "Praça dos Esportistas"

Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

Neste sábado, 8, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), o Rotary Clube de São Carlos - Pinhal e as secretarias municipais de Esportes e Meio Ambiente de São Carlos inauguram o projeto "Praça dos Esportistas", que fica no Centro Esportivo Santa Felícia (também conhecido como "pista de skate").

Na ocasião, a partir das 16h, haverá atividades esportivas e a presença de food trucks de espetinho, cervejas artesanais, doces e lanches. Às 17h20, acontece a solenidade de inauguração, que inclui o descerramento da placa com o nome de 110 esportistas homenageados, a entrega de certificado a cada um deles, e a fala de autoridades. De acordo com os organizadores, será uma grande festa para reunir os homenageados, suas famílias e a população em geral, divulgando a importância dos esportes para a sociedade e a preservação do meio ambiente. O evento é gratuito e aberto ao público.

O local escolhido para o plantio atrai praticantes de esportes: o Centro Esportivo do Santa Felícia, em São Carlos, onde estão sendo homenageados 110 praticantes de esportes, atletas, técnicos e dirigentes que de alguma forma contribuem ou contribuíram com o esporte, além de profissionais da Educação Física.

A "Praça dos Esportistas" é a sexta edição do projeto de extensão na UFSCar, intitulado "Arborização de áreas verdes públicas: Centro Esportivo do Santa Felícia", coordenado pela professora Andréa Lúcia Teixeira de Souza, do Departamento de Ciências Ambientais (DCAm) da UFSCar.

O projeto

A arborização pretende promover benefícios para os praticantes de esportes e a comunidade, além de melhorar o aspecto cênico do Centro. No local, acompanhando projeto técnico da Prefeitura, foram plantadas 65 mudas de árvores de espécies nativas, incluindo quaresmeira, jacarandá, ipês amarelo, branco e roxo, pitanga, timboril, canafístula e cássia.

Para a realização do projeto, para cada árvore plantada, foi feita uma doação de R$ 150. Cada árvore representa uma pessoa da área dos Esportes homenageada no projeto. Toda a arrecadação será investida na manutenção das áreas, além da confecção de uma placa com o nome das pessoas homenageadas.

O plantio complementar foi feito em uma área de 745 m² passível de recuperação ccológica, próxima à Rodovia Washington Luís (na Rua Luiz Lázaro Zamenhoff, nº 2730); a área, porém, foi incendiada em junho de 2024. Por isso, a equipe parceira decidiu refazer o plantio em outra área. Assim, foram plantadas 104 mudas de palmito juçara no canteiro central da Avenida João Orlando Ruggiero, no Jardim Embaré, em São Carlos.

