UFSCar e Rotary Pinhal ganham novo parceiro em projeto de arborização urbana

O projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) voltado à arborização de áreas urbanas de São Carlos recebeu, no último dia 26 de novembro, a doação de 50 mudas de diversas espécies da Fazenda Santa’Ana de Monte Alegre, localizada no município de Descalvado (SP). A doação é destinada a um plantio complementar na Praça dos Advogados, que foi inaugurada em 10 de dezembro do ano passado, com 100 mudas no Bairro Jardim Araucária. Paralelamente, o projeto realizou, no último dia 24 de novembro, o plantio de 100 mudas no Loteamento Habitacional São Carlos I, próximo ao Campus II da Universidade de São Paulo (USP), como parte da quarta edição do projeto, que tem a parceria inédita da RPS Engenharia.

As mudas doadas pela Fazenda são de árvores frutíferas - abil, graviola, acerola, jabuticaba -, além de mogno, ipê, pau-marfim, peroba-rosa, castanheira do Maranhão, oiti, paineira, entre outras. O administrador da Fazenda e sócio do Rotary Club de São Carlos - Pinhal (RCSCP), Daniel Martos Valdevite, viabilizou a doação e recepcionou, no local, os representantes dos parceiros envolvidos no projeto: Celso Rizzo, do RCSCP; Eduardo Pereira Carvalho, Presidente da Associação de Moradores do Jardim Araucária (Amja); e os alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCAm) da Universidade, Gustavo Galetti e Pedro Henrique Godoy Fernandes. Na visita, o grupo contou também com a assessoria técnica de José Moreira de Souza, responsável pelo Viveiro da Fazenda.

O plantio complementar, com as novas mudas, foi realizado nos dias seguintes à doação (27 e 28 de novembro) e integra o trabalho de manutenção por no mínimo dois anos; os recursos são fruto das doações dos advogados homenageados. A Praça dos Advogados foi um das ações do projeto de extensão da UFSCar "Valorização de espaços verdes públicos urbanos: integração universidade e sociedade", coordenado pela professora Andréa Lúcia Teixeira de Souza, do Departamento de Ciências Ambientais (DCAm), também em parceria com a Subseção de São Carlos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Além disso, a Universidade e o Rotary - Pinhal realizaram as ações na Praça das Mães e das Mulheres (na Praça João Paulo II - em frente à pista de skate do bairro Santa Felícia), e em 2018, o plantio do projeto Praça dos Pais e dos Filhos (próxima ao Shopping Iguatemi).

Com a doação da Fazenda Sant’Ana de Monte Alegre, as quatro edições somam 500 árvores plantadas, com manutenção posterior.

QUARTA EDIÇÃO

Além do complemento na terceira edição, o grupo de parceiros - UFSCar e Rotary Pinhal - realizou no último dia 24 de novembro o plantio de 100 mudas de espécies nativas, incluindo frutíferas, no Loteamento Habitacional São Carlos I, próximo ao Campus II da USP. Com isso, o projeto chega à sua quarta edição.

O local foi indicado pela Secretaria de Meio Ambiente de São Carlos, que também é parceira no projeto. Essa edição ganhou a participação especial da construtora RPS Engenharia, que irá executar benfeitorias no local, entre elas, o calçamento de um caminho de terra já utilizado pela população, facilitando a circulação nos dias de chuva.

A data da inauguração do espaço arborizado ainda será marcada pelos parceiros e contará com food trucks e apresentação musical, em evento aberto ao público.

