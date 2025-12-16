UFSCar e parceiros realizam replantio de 140 mudas em três áreas de São Carlos

Estudantes da UFSCar durante ação (Foto: Celso Rizzo / Rotary - Pinhal) -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em parceria com o Rotary Club de São Carlos – Pinhal e a Prefeitura, realizou no último dia 5 de dezembro um replantio de 140 mudas em três locais do projeto de arborização urbana no município. A ação contou com a participação de 20 estudantes de graduação e dois alunos de pós-graduação da Universidade.

Todas as etapas do projeto são desenvolvidas em conjunto com o Rotary – Pinhal, responsável pela captação de recursos, e com a Secretaria Municipal do Clima e Meio Ambiente, que fornece as autorizações necessárias para os plantios. O trabalho também envolve o Departamento de Ciências Ambientais (DCAm) da UFSCar, que garante o apoio técnico às atividades.

“Já foram realizados seis projetos. Em todos eles, quando efetuamos o plantio, assumimos o compromisso de não somente plantar as árvores, mas cuidar das mesmas por um período de tempo, até que elas sobrevivessem sozinhas. Desse modo, o replantio nada mais é do que uma extensão do próprio projeto”, explicou Celso Rizzo, integrante do Rotary Club de São Carlos – Pinhal.

A professora Andréa Lúcia Teixeira de Souza, do DCAm/UFSCar, reforçou que o sucesso da arborização depende de manutenção contínua e do cuidado coletivo com os espaços públicos. “A arborização urbana é uma ação de longo prazo: para que as mudas se estabeleçam e se tornem árvores, a manutenção e o cuidado cotidiano com as áreas públicas são decisivos. Evitar o descarte de lixo, reduzir danos às mudas e respeitar as áreas recém-plantadas são atitudes simples que fortalecem o projeto e ampliam seus benefícios para toda a comunidade”, destacou. Coordenadora do projeto de extensão “Valorização de espaços verdes públicos urbanos: integração universidade e sociedade”, ela lembra que a iniciativa foi implantada em 2017 e, ao longo dos anos, já soma 700 árvores em seis áreas de São Carlos.

Desafios de manutenção e cuidados no dia a dia

A maior parte das mudas deste replantio foi destinada à Praça dos Amigos, no bairro Arnon de Mello, que recebeu 100 mudas de 12 espécies arbóreas. Segundo a professora Andréa, os principais desafios do local envolvem o descarte irregular de lixo e os danos físicos às plantas, causados tanto pelo trânsito de pessoas quanto por ações de roçada. Ela alerta que parte dos resíduos pode contaminar o solo, especialmente quando envolve fármacos e produtos de limpeza e perfumaria.

Para minimizar os impactos, uma medida prática foi adotada: proteções na base de cada muda, confeccionadas com cortes de garrafas PET, ajudando a reduzir ferimentos provocados por roçadeiras.

A Praça dos Amigos recebeu o primeiro plantio em 2022, com 85 árvores, mas parte das mudas não sobreviveu. Entre os fatores apontados estão solo muito compactado, presença de lixo e períodos de seca prolongada registrados nos últimos anos. Por isso, além da reposição, a etapa atual buscou ampliar a arborização do espaço.

Já no Centro Esportivo do bairro Santa Felícia, onde 65 mudas foram plantadas em 2023, a taxa de sobrevivência foi considerada alta. Mesmo assim, o local recebeu agora mais 30 mudas, com foco em ampliar a cobertura arbórea e reforçar a arborização do entorno.

A Praça dos Professores também passou por manutenção e recebeu mais 10 mudas. “Nos demais projetos, não foi necessário o plantio de nenhuma árvore, porque não houve perda de um ano para o outro”, completou Rizzo.

Resultados e avanços do projeto

Entre os principais destaques, a equipe aponta o bom desenvolvimento das mudas em diferentes áreas atendidas e o aprendizado gerado pelas ações no município. De acordo com Andréa Teixeira, o projeto também contribui para entender como a percepção dos moradores varia entre bairros sobre a importância das árvores no espaço urbano, especialmente pelos benefícios relacionados ao conforto térmico e à qualidade de vida.

Outro ponto ressaltado é o envolvimento dos estudantes, que fortalece debates sobre qualidade ambiental urbana e cuidado com áreas públicas. “Em três dos seis projetos já não é mais necessário realizarmos o replantio das árvores, pois o número original plantado se manteve constante por mais de um ano. Esse é o objetivo dos plantios”, celebrou Rizzo.

Retrospectiva: seis projetos realizados entre 2017 e 2025

De 2017 a 2025, os parceiros já executaram seis projetos de arborização urbana em São Carlos:

Praça das Mães e das Mulheres – Praça João Paulo II (em frente à pista de skate do Santa Felícia) – 28/11/2017 – 100 mudas

Praça dos Pais e dos Filhos – entre as ruas Passeio dos Flamboyants e Passeio dos Ipês – 12/02/2019 – 150 mudas

Praça dos Advogados – Jardim Araucária – 10/12/2019 – 100 mudas

Praça dos Professores – Loteamento Habitacional São Carlos I (próx. ao Campus II da USP) – 11/06/2021 – 155 mudas

Praça dos Amigos – Arnon de Mello (perto do Campus II da USP) – 11/06/2022 – 85 mudas

Praça dos Esportistas – Centro Esportivo Santa Felícia (pista de skate) – 08/02/2025 – 65 mudas (mais 45 em plantio complementar no Jardim Embaré)

Mais informações

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas sobre o projeto, o contato é Celso Rizzo (Rotary – Pinhal), pelo WhatsApp (16) 99101-2384.

