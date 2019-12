UFSCar e parceiros inauguram Praça dos Advogados no Jardim Araucária

Crédito: Lucas Campana/Tales Buonarotti

Foi inaugurada na última terça-feira, 10, a Praça dos Advogados, no bairro Jardim Araucária, em São Carlos. A iniciativa é fruto de uma parceria inédita, na qual a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e o Rotary Club de São Carlos - Pinhal se uniram à Subseção de São Carlos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e à Associação de Moradores do Jardim Araucária (Amja), com apoio da Prefeitura de São Carlos e da Câmara Municipal.

A ação é vinculada ao projeto de extensão "Arborização de áreas verdes públicas", coordenado pela professora Andréa Lúcia Teixeira de Souza, do Departamento de Ciências Ambientais (DCAm) da Universidade. Em sua terceira edição, o projeto realizou o plantio de 100 árvores, sendo 53 na praça do residencial e 47 na avenida de acesso ao local, incluindo mudas de pitanga, araçá, goiaba, ipê-roxo, ipê-amarelo, ipê-branco, sangra-d'água, pau-viola, dedaleiro, canafístula, pata-de-vaca, aroeira, jacarandá, jabuticaba e araucária, árvore símbolo da cidade e do bairro.

"Além do conforto para a nossa fisiologia, o verde das árvores proporciona paz e alegria, atrai pássaros e borboletas, traz um colorido especial, fazendo o lugar ficar agradável para as pessoas passarem mais tempo. Então é muito importante fazermos isso em toda São Carlos, para elevar a qualidade de vida dos moradores e aumentar as interações sociais", destacou Souza durante a inauguração.

Um dos diferenciais desta edição foi o foco das homenagens, direcionado aos profissionais de Direito inscritos na OAB. Cada advogado doou 150 reais, correspondente ao plantio e manutenção de uma muda. "Esse projeto é encantador. Todos os advogados foram unânimes no sentido de parabenizar a iniciativa, que incentiva a conscientização das pessoas sobre o meio ambiente e a arborização, imprescindíveis na vida do ser humano. Destaco também a união dos advogados, porque foi um projeto que movimentou toda a OAB", contou Ariadne Leopoldino Margarido, Presidente da Subseção de São Carlos da OAB. Na praça, foi afixada uma placa como nome dos 100 homenageados.

Outro reforço que fez a diferença nesta edição foi o envolvimento direto com os moradores do bairro. "É muito gratificante ver mais um projeto nosso saindo do papel", celebrou Eduardo Pereira Carvalho, Presidente da Amja. "Nós já estamos aqui em São Carlos como Amja há quatro anos e, ao longo desses anos, conseguimos construir esse bairro, que é referência em qualidade de vida, segurança, bem-estar social, cultura e lazer. Essa pareceria trouxe forças para conseguirmos construir os caminhos que vão levar nosso bairro a um futuro ainda melhor", complementou.

Para José Galizia Tundisi, Secretário Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, "essas parcerias têm um papel muito importante, principalmente se levarmos em conta que as associações de bairro têm um papel fundamental no processo de desenvolvimento e manutenção da cidade", afirmou Tundisi, que cumprimentou o envolvimento conjunto. "Essa parceria é um exemplo que já está frutificando, ou seja, uma união entre a cidadania - através da Associação de Bairro -, o sistema público - através da Prefeitura que apoia essas propostas - e a Universidade Federal. Estamos unindo a técnica, a cidadania e o processo de políticas públicas e este bairro representa uma síntese dessa interação", concluiu Tundisi.

"A parceria entre a UFSCar e o Rotary já vem funcionando há alguns anos e, aqui no bairro, nós aumentamos a capacidade de plantio de árvores. Este bairro é muito bonito e merece ser arborizado", disse o Presidente do Rotary Club São Carlos - Pinhal, Paulo Victor Souza Ceneviva, durante a cerimônia de inauguração. Ao final, foram lidos os nomes de todos os homenageados e feita a entrega de certificado a cada um deles.

Sobre o projeto

O projeto segue os moldes de edições anteriores, realizadas em 2017 e 2018, quando foram inauguradas a "Praça das Mães e das Mulheres" (na Praça João Paulo II - em frente à pista de skate do bairro Santa Felícia) e a "Praça dos Pais e dos Filhos" (próxima ao Shopping Iguatemi), com o plantio total de 250 árvores, que estão sendo cuidadas com os recursos arrecadados das pessoas que homenagearam entes queridos.

Todo o recurso arrecadado junto aos advogados é administrado pelo Rotary Club de São Carlos - Pinhal, em parceria com a Associação dos Moradores do Jardim Araucária, e será integralmente investido no local, para manutenção das mudas por, no mínimo, dois anos, incluindo a retirada de ervas daninhas, controle de formigas, adubação periódica e a substituição das plantas, se necessário. Dos R$ 15 mil arrecadados, R$ 10 mil já foram transferidos pelo Rotary Pinhal à Amja.

