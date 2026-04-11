UFSCar e Ministério do Desenvolvimento Agrário promovem Encontro Nacional do Mais Gestão

A Universidade Federal de São Carlos, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, promoveu o Primeiro Encontro Nacional do Programa Mais Gestão entre os dias 30 de março e 1º de abril, em Campinas. O evento reuniu representantes do governo federal, universidades, institutos federais e organizações da agricultura familiar de todas as regiões do país.

A iniciativa teve como principal objetivo incentivar a troca de experiências, discutir boas práticas de gestão e identificar desafios enfrentados por cooperativas e associações atendidas pelo programa. Outro ponto central foi o fortalecimento da articulação entre os empreendimentos, estimulando a intercooperação e ampliando as possibilidades de desenvolvimento sustentável no campo.

Criado em 2023, o Programa Nacional de Apoio à Qualificação da Gestão dos Empreendimentos da Agricultura Familiar, conhecido como Mais Gestão, busca aprimorar os sistemas de gerenciamento de cooperativas, associações e agroindústrias de pequeno porte. A proposta envolve instituições de ensino superior e institutos federais em todas as regiões do Brasil, formando uma rede de apoio técnico e formativo.

Durante a abertura, a secretária de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar do MDA, Ana Terra, destacou a expansão do programa, que já alcança 17 universidades e 778 organizações. Segundo ela, a iniciativa tem como foco integrar ensino, pesquisa e extensão, além de fortalecer a autonomia das organizações da agricultura familiar.

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, ressaltou o papel estratégico das cooperativas para o desenvolvimento do país, destacando sua importância na disseminação de tecnologia, agregação de valor à produção e garantia da segurança alimentar.

Representando a UFSCar, o diretor do Campus Lagoa do Sino e coordenador-geral do Projeto Mais Gestão Sudeste, Alberto Luciano Carmassi, enfatizou a relevância da integração entre universidade, governo e produtores rurais, apontando que essa articulação fortalece políticas públicas e amplia a difusão de conhecimento e inovação no meio rural.

A programação incluiu, no dia 31 de março, apresentações de experiências regionais com protagonismo das cooperativas e instituições participantes. Já no dia 1º de abril, foram realizadas rodas de conversa e debates organizados em eixos temáticos como gestão organizacional, inovação em agroindustrialização, ferramentas digitais e estratégias de comercialização.

O encontro reforçou a importância da atuação conjunta entre diferentes setores para o fortalecimento da agricultura familiar e da economia solidária, consolidando o Programa Mais Gestão como uma das principais iniciativas de apoio ao cooperativismo no Brasil.