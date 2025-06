UFSCar é homenageada no 28º Prêmio Crea-SP

28º Prêmio Crea-SP de Formação Profissional / Divulgação -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) é uma das instituições homenageadas no Prêmio Crea-SP de Formação Profissional 2025, promovido tradicionalmente pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) para reconhecer o desempenho acadêmico de estudantes e docentes das áreas de Engenharia, Agronomia, Geociências, Tecnologia e Design de Interiores. A cerimônia de estreia acontece no dia 23 de junho, no Memorial da América Latina, reunindo representantes de aproximadamente 30 instituições de ensino superior do estado de São Paulo.

Para a presidente do Conselho, engenheira Lígia Mackey, a premiação evidencia o compromisso do Crea-SP com a valorização da educação e do desenvolvimento profissional. “A qualificação técnica e a formação continuada são pilares da atuação profissional responsável e segura. Valorizamos não apenas quem se destaca no início da jornada, mas também quem contribui, todos os dias, para o aprimoramento do conhecimento e o fortalecimento da área tecnológica. Essa é uma agenda permanente do Crea-SP, em diálogo com as instituições de ensino e com a sociedade”, afirma.

Em 2024, o Prêmio ampliou o reconhecimento também para docentes indicados pelas próprias universidades, destacando aqueles que comentários de forma direta e significativa para a formação de profissionais éticos, consolidados e comprometidos com a sociedade. A mudança reforça a parceria estratégica entre o Conselho e o meio acadêmico, fortalecendo o ele entre o ensino e o exercício profissional.

Conheça a lista de indicados:

Ana Rodrigues Cameirão – Engenharia de Materiais

Brenda Ferreira Santana – Engenharia Química

Carlos Miguel Bergamaschi – Engenharia Agronômica

Fernando Augusto Soares – Engenharia Florestal

Gabriel de Barros Cruz – Engenharia Química

João Otávio da Silva Perce – Engenharia de Produção

Júlia Bergmann Bordin – Engenharia Civil

Lara Souza Martins Fernandes – Engenharia Mecânica

Leonardo dos Santos Batacline – Engenharia Física

Luca Calçada D'Olim Marote – Engenharia Ambiental

Almir Sales – Engenharia Civil

Serviço

28º Prêmio Crea-SP de Formação Profissional

Data: 23 de junho, a partir das 19h

Local: Auditório Simón Bolívar do Memorial da América Latina

Endereço: Avenida Mário de Andrade, 664, Barra Funda, São Paulo/SP

