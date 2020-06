UFSCar é credenciada como unidade EMBRAPII

Crédito: Divulgação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) foi credenciada, na manhã desta quarta-feira (10), como unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), referência no setor de inovação e tecnologia industrial. Um encontro virtual marcou o credenciamento. O contrato entre a Universidade e a EMBRAPII será assinado em breve.



Na UFSCar, a nova unidade da EMBRAPII irá desenvolver projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) na área de Materiais e Processos Sustentáveis, e está vinculada ao Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET). O gerenciamento dos projetos será realizado pela Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI.UFSCar).



"O credenciamento como unidade EMBRAPII torna a UFSCar mais competitiva no desenvolvimento de soluções tecnológicas para as indústrias do nosso país. Hoje, entramos para um seleto grupo de Instituições", afirmou a Reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann.



A EMBRAPII fomenta o desenvolvimento da inovação na indústria do país por meio da colaboração com institutos de pesquisa e Universidades. Está vinculada aos Ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e os dois órgãos federais repartem igualmente a responsabilidade por seu financiamento.



A UFSCar foi uma das 11 Instituições aprovadas, dentre 37 propostas apresentadas, no último edital. Hoje, o Brasil tem 56 unidades EMBRAPII. "A UFSCar soube identificar a área em que ela tem competência nacional indiscutível. A UFSCar fez algo que a gente espera: que o Reitor saiba exatamente quais são os setores em que vale a pena competir", afirmou Jorge Guimarães, Diretor-Presidente da EMBRAPII, durante a cerimônia.



Atualmente a EMBRAPII tem 944 projetos apoiados, 644 empresas parceiras e mais de R$ 1,48 bilhão em projetos de empresas em P&D. "Nossa expectativa era credenciar de 4 a 5 Instituições, mas a EMBRAPII conseguiu viabilizar o credenciamento de 11 Universidades. Estamos felizes com o resultado. Na SESu/MEC, vamos trabalhar nos remanejamentos orçamentários e aumentar para 20 o número de Universidades credenciadas, ampliando a pesquisa e o desenvolvimento do nosso País", afirmou Wagner Villas-Boas de Souza, Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação - SESu/ MEC.



Durante o credenciamento, a Reitora Wanda Hoffmann agradeceu a toda a equipe que trabalhou para viabilizar a unidade EMBRAPII na UFSCar. "Agradeço o empenho da nossa equipe na Universidade, que trabalhou de forma integrada para responder adequadamente aos requisitos do edital da EMBRAPII", finalizou a Reitora.



O Coordenador da Unidade EMBRAPII UFSCar é o Professor Ernesto Chaves Pereira de Souza, do Departamento de Química (DQ); seu Vice-Coordenador é o Professor Rafael Vidal Aroca, do Departamento de Computação (DC) e Diretor da Agência de Inovação (AIn) da UFSCar. A EMBRAPII UFSCar é sediada pelo CCET, cujo Diretor é o Professor Luiz Fernando de Oriani e Paulillo. Nas linhas de pesquisa, os coordenadores são: Elson Longo, em Materiais Funcionais; Arlene Corrêa, em Materiais em Processos e Produtos Sustentáveis; e Luiz Antonio Pessan, em Materiais e Processos Avançados.

