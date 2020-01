UFSCar é a 2ª Universidade brasileira com maior impacto em publicações

Crédito: Divulgação

Medir o impacto da produção científica das Universidades é tarefa ampla. Um modo de verificar este impacto é contabilizando o quanto outros pesquisadores utilizam e citam os artigos produzidos pelas Universidades. Quanto mais vezes isso ocorrer, maior o impacto acadêmico da produção.

Das 1.839 publicações da UFSCar de 2014 a 2017 que foram indexadas na Web of Science (WoS), cerca de 6,7% figuram entre as mais citadas em suas respectivas áreas do conhecimento. Isso coloca a UFSCar em segundo lugar dentre as Universidades brasileiras no quesito "percentual de artigos publicados pela Universidade que alcançaram alto impacto na comunidade científica". É o que apontam os dados do Leiden Ranking 2019.

As cinco Universidades brasileiras com melhor resultado neste quesito são:

- Universidade Federal do Ceará - UFC (7,1%);

- Universidade Federal de São Carlos - UFSCar e Universidade Federal da Bahia - UFBA (6,7%);

- Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC e Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (6,6%).

O Leiden Ranking é um levantamento feito pelo Centro para Estudos da Ciência e Tecnologia da Universidade de Leiden, na Holanda. Contabiliza apenas as Universidades que tenham produzido pelo menos 1.000 publicações na coleção principal da Web of Science no período 2014-2017. No Brasil, apenas 23 instituições atendem ao critério.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também