UFSCar doa 387 kg de alimentos para instituições assistenciais de Angatuba e Campina do Monte Alegre

No último dia 30 de abril, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) doou 387 quilos de alimentos para instituições de saúde e assistenciais em Angatuba e Campina do Monte Alegre, na região do Campus Lagoa do Sino da Universidade. As doações foram distribuídas entre a Casa de Repouso "Nova Família", a Liga do Câncer "Zenaide Campos" e a Santa Casa de Angatuba, que estão na linha de frente no combate à Covid-19.

Os alimentos foram produzidos no Sistema Agroflorestal (SAF), implantado em 2017 no Campus Lagoa do Sino, no âmbito do projeto "Pesquisa, Capacitação e Desenvolvimento Tecnológico em Agroecologia", coordenado pelo professor Henrique Carmona, do Centro de Ciências da Natureza (CCN).

Segundo Carmona, "o SAF é uma área demonstrativa onde ocorrem diversos projetos de pesquisa, ensino e extensão sobre sistemas agrícolas e sustentabilidade. Nesse sistema há uma rica diversidade produtiva e se prioriza a não utilização de insumos externos, como agrotóxicos ou fertilizantes químicos. Além disso, os alimentos produzidos pelo projeto têm diversas destinações, como a doação para a comunidade interna e externa e o aproveitamento para alimentação animal em outros projetos do CCN".

Ao todo, foram doados 107,60 quilos de banana; 206,25 quilos de mandioca e 73,2 quilos de batata doce. Para as próximas semanas outras doações de banana estão previstas. "Essa ação faz parte dos esforços que a comunidade do Campus Lagoa do Sino da UFSCar vem empreendendo diante das dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19, neste momento em que muitas pessoas estão perdendo seus empregos, suas rendas e o acesso aos alimentos", destaca o docente.

A doação foi viabilizada a partir de articulação feita por André Pereira da Silva, servidor técnico-administrativo do Campus Lagoa do Sino da UFSCar, com as secretarias municipais de Assistência Social de Angatuba e de Campina do Monte Alegre. A quantidade de alimentos para doação foi escalonada por João Paulo Agapto, também técnico-administrativo da Universidade. A ação conta com apoio do projeto Fazenda Produtiva de Lagoa do Sino e de Elias Afonso Rodrigues, Edivan Cassiano de Lima, Matheus Fernando de Lima e Paulo Roberto de Lima, que ajudaram na colheita e na doação.

