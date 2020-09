UFSCar divulga oportunidades de mobilidade internacional a estudantes

Crédito: Divulgação

Por meio de acordos de cooperação entre as Universidades, a comunidade da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) pode estudar no exterior. As oportunidades são divulgadas pela Secretaria Geral de Relações Internacionais (SRInter) da Universidade.



Inscrições abertas - Para mobilidade acadêmica a Universidades de Portugal, estudantes de graduação podem se inscrever até 27 de setembro. Para mobilidade acadêmica junto a Universidades da Espanha, estudantes da UFSCar podem se candidatar até o dia 4 de outubro; para a Alemanha, as inscrições podem ser realizadas até 9 de outubro. Os editais estão disponíveis no Portal da SRInter.



Informações:

Portal da Secretaria Geral de Relações Internacionais (SRInter) - https://www.srinter.ufscar.br/pt-br

Facebook da SRInter - https://www.facebook.com/UFSCarSrinter

