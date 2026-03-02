A Coordenadoria de Ingresso na Graduação (CIG) da UFSCar publicou nesta segunda-feira, 2/3, a Lista de Pessoas Convocadas para o Requerimento Virtual de Matrícula na 2ª Chamada pelo SiSU 2026, com os NOMES das pessoas candidatas, pela pontuação em suas respectivas modalidades, que realizaram os procedimentos de manifestação virtual de interesse por vaga na 2ª chamada no ambiente da pessoa candidata (SiGA) da UFSCar entre os dias e 20 a 23 de fevereiro de 2026. Acesse a lista completa em https://www.ingresso.ufscar.br/pt-br/assets/arquivos/2026/sisu/sisu26_convocacao-2ch_publi.pdf ou no Portal do Ingresso, o www.ufscar.br.

Quem estiver na lista de Pessoas Convocadas para o Requerimento Virtual de Matrícula na 2ª Chamada deve requerer a matrícula nos dias 3 e 4 de março, pelo SIGA, em https://sistemas.ufscar.br/siga/candidato/login.xhtml. É fundamental que todas as pessoas convocadas leiam atentamente as orientações de matrícula nas primeiras páginas da convocatória.

Leia TambÃ©m