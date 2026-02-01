UFSCar divulga lista da primeira chamada do SiSU 2026; matrícula começa em fevereiro

UFSCar -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) publicou nesta sexta-feira (30) a lista das pessoas aprovadas em primeira chamada no Processo Seletivo pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para os cursos de graduação presenciais. Os resultados individuais já haviam sido disponibilizados na quinta-feira (29), e a lista completa pode ser consultada no Portal do Ingresso da Universidade.

As pessoas candidatas convocadas em primeira chamada devem realizar o Requerimento Virtual de Matrícula nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2026, conforme previsto em edital. Todo o procedimento é feito exclusivamente de forma online. A Coordenadoria de Ingresso da UFSCar também disponibilizou um documento com orientações detalhadas para a realização da matrícula, disponível no site oficial da instituição.

Quem não foi selecionado nesta primeira chamada e deseja continuar concorrendo a uma vaga deve manifestar interesse na lista de espera diretamente no site do SiSU, até o dia 2 de fevereiro de 2026. A lista de espera da UFSCar tem previsão de divulgação para 19 de fevereiro, enquanto a segunda chamada do Processo Seletivo 2026 será publicada no dia 20 de fevereiro.

Próximas etapas do cronograma

29/1 a 2/2 : Opção pela lista de espera no site do SiSU

3 e 4/2 : Requerimento de matrícula da primeira chamada

11/2 : Resultado da verificação documental da primeira chamada

12 e 13/2 : Pedido de revisão da verificação documental

19/2 : Divulgação da lista de espera da UFSCar

20/2: Divulgação da segunda chamada do Processo Seletivo 2026

O cronograma completo está disponível no Guia do Candidato, no Portal do Ingresso da UFSCar.

SiSU na UFSCar

Para o ano letivo de 2026, a UFSCar oferece 70 cursos de graduação presenciais, distribuídos em seus cinco campi, com ingresso no primeiro semestre. Ao todo, são 3.047 vagas, sendo 1.817 em São Carlos, 660 em Sorocaba, 240 em Araras, 240 em Lagoa do Sino e 90 em São José do Rio Preto.

O Processo Seletivo registrou 69.064 pessoas candidatas, considerando primeira e segunda opções de curso, o que representa uma média geral de 22,67 candidatos por vaga.

No campus São Carlos, foram 49.016 candidaturas para 1.817 vagas, com média de 26,98 candidatos por vaga. Em Sorocaba, 13.496 pessoas concorrem a 660 vagas. Araras contabilizou 2.627 candidaturas para 240 vagas, enquanto Lagoa do Sino registrou 2.172 pessoas para o mesmo número de vagas. Já o campus São José do Rio Preto recebeu 1.753 candidaturas para 90 vagas.

