UFSCar divulga inscrições deferidas na seleção de portadores de diploma

UFSCar -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) divulgou a lista de candidatos que tiveram suas inscrições deferidas e indeferidas no processo seletivo voltado a portadores de diploma para ingresso em cursos de graduação presenciais. Confira o resultado em www.ingresso.ufscar.br .

As pessoas candidatas que tiveram como resultado do requerimento "insc_deferida" estão aptas à concorrência e devem aguardar a classificação final por curso e a convocação para requerimento de matrícula a serem divulgadas no dia 10 de março.

As pessoas candidatas que tiveram as suas inscrições indeferidas poderão solicitar a revisão do resultado nos dias 25 e 26 de fevereiro, através do formulário online de recurso. O resultado dos pedidos de revisão será divulgado no dia 6 de março.

Os candidatos que não apresentarem recurso ou que ficarem indeferidos também nessa fase, serão liberados de concorrer nesse processo seletivo.

O formulário para recurso e as informações completas estão em www.ingresso.ufscar.br

