UFSCar divulga edital para ingresso em seus cursos de graduação em 2021

No último dia 31 de março, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Nacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou os editais que regulamentam as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2020. O Edital nº 25, de 30 de março de 2020, trata do Enem impresso e o Edital nº 27, de 30 de março de 2020, refere-se ao Enem digital. O Exame é pré-requisito para ingresso em grande parte das universidades públicas federais, a exemplo da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

A partir disso, a UFSCar está divulgando o edital (disponível em www.ufscar.br) que regulará o ingresso na graduação em 2021. Serão 2.917 vagas, em 65 opções de cursos de graduação presenciais, distribuídas entre seus quatro campi: São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino. Apenas o curso de Licenciatura em Música exige, além das notas no Enem, a participação em uma prova de conhecimentos e habilidades específicos, cujas inscrições deverão ser feitas de acordo com edital a ser publicado posteriormente.

As pessoas interessadas em ingressar nos cursos de graduação da UFSCar em 2021, devem ficar atentas aos prazos dos editais publicados pelo Inep e pela UFSCar. Os cronogramas do Enem impresso e digital têm pequenas diferenças, mas em ambos a justificativa de ausência no Enem 2019 e a solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Exame de 2020 começaram no último dia 6 e vão até 17 de abril; já as inscrições nos dois testes estão previstas para ocorrer entres os dias 11 e 22 de maio.

Informações - como resultado dos pedidos de isenção, prazo para pagamento da taxa de inscrição e datas de aplicação das provas - devem ser consultadas no site do Inep (https://enem.inep.gov.br/). Dúvidas podem ser esclarecidas por meio de contato (http://www.prograd.ufscar.br/contact-info) com a Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) da UFSCar ou pelo e-mail da Coordenação de Ingresso na Graduação (CIG), em ingresso@ufscar.br.

