UFSCar divulga Editais para apoio a projetos de extensão em 2021

A Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) divulgou os Editais para apoio a projetos e atividades de extensão a serem executadas no ano de 2021. O apoio pode ocorrer sob a forma de bolsas a estudantes de graduação e recursos de custeio. São 4 editais:



- Atividades de Extensão;

- Agenda Cultural;

- Eventos e

- ACIEPEs.



Considerando o momento de isolamento social, os Editais 2021 preveem apoio a ações que possam ser executadas virtualmente. Após o retorno das atividades presenciais, ações de extensão presenciais também poderão ser apoiadas, dado que atendam estritamente às normas e orientações de saúde em vigor no momento de sua execução.



As propostas aos Editais ProEx 2021 podem ser submetidas até 30 de novembro de 2020.



Confira os Editais na página da ProEx (https://www.proex.ufscar.br/news/ufscar-divulga-editais-para-apoio-a-projetos-de-extensao-em-2021) ou pelos links abaixo:



- Edital de Atividades de Extensão 2021 -

https://www.proex.ufscar.br/editais-1/editais-2021/edital-de-atividades-de-extensao-proex-2021-sei_23112-017839_2020_77.pdf



- Edital Agenda Cultural 2021 -

https://www.proex.ufscar.br/editais-1/editais-2021/edital-agenda-cultural-2021-sei_23112-017839_2020_77-1.pdf



- Edital de Eventos 2021 -

https://www.proex.ufscar.br/editais-1/editais-2021/edital-de-eventos-2021-sei_23112-017839_2020_77-2.pdf



- Edital de ACIEPEs 2021 -

https://www.proex.ufscar.br/editais-1/editais-2021/edital-aciepe-2021-sei_23112-017839_2020_77-3.pdf

