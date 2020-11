UFSCar deve terminar 2020 com orçamento equilibrado

Crédito: Flávia Salmázio/Reitoria UFSCar

O Pró-Reitor de Administração da UFSCar, Prof. Dr. Márcio Merino Fernandes, apresentou um resumo da situação orçamentária da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) para os principais grupos de despesa que impactam diretamente no dia a dia da Instituição. A apresentação foi feita para o Conselho de Administração (CoAd) em sua última reunião.



"O orçamento da UFSCar está totalmente equilibrado no exercício 2020, não havendo nenhuma indicação da necessidade de reconhecimento de débito em 2021 para despesas executadas em 2020 sem suporte orçamentário", explica o Pró-Reitor de Administração. "O ano de 2021 deve se iniciar sem nenhum débito referente a 2020", completa.



Os dados foram extraídos, no final do mês de outubro, do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP (https://www.siop.planejamento.gov.br/modulo/login/index.html), utilizado pelas unidades vinculadas ao Governo Federal.



Para a Reitora da UFSCar, Profa. Dra. Wanda Hoffmann, a importância dada à esfera administrativa se reflete em toda Universidade. "Se iniciamos um ano com dívidas, temos dificuldade para manter serviços essenciais da Instituição. Quando começamos nossa gestão, no ano de 2016, a UFSCar tinha uma dívida de cerca de R$ 5 milhões. Aos poucos zeramos este déficit e, com muito trabalho, hoje temos um orçamento equilibrado", finaliza a Reitora.



O relatório completo pode ser acessado aqui - https://www.diariodareitoria.ufscar.br/wp-content/uploads/SEI_23112.019042_2020_12.pdf

