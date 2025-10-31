UFSCar desenvolve tecnologia para avaliação cognitiva e motora de idosos com Alzheimer leve

Pesquisadores do Laboratório Multidisciplinar de Pesquisa em Saúde do Idoso (LaPeSI) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) estão desenvolvendo uma nova tecnologia que permite avaliar, de forma simultânea, as funções cognitivas e motoras de pessoas com doença de Alzheimer em estágio leve. O projeto reúne conhecimentos das áreas de Fisioterapia e Engenharia Elétrica, integrando trabalhos de graduação, mestrado e doutorado.

A pesquisa é orientada pelos professores Larissa Pires de Andrade, do Departamento de Fisioterapia (DFisio), e Robson Barcellos, do Departamento de Engenharia Elétrica (DEE). Segundo a doutoranda Renata Gerassi, integrante do LaPeSI, o novo instrumento busca oferecer medidas automatizadas, válidas e confiáveis, contribuindo para o avanço científico e a qualificação do cuidado clínico.“Nosso objetivo é melhorar as estratégias de avaliação e propor medidas de prevenção e reabilitação, com um instrumento de baixo custo, fácil transporte e aplicável em diferentes contextos profissionais”, explica Gerassi.

O diferencial da tecnologia, destaca a pesquisadora, está na integração entre avaliação cognitiva e motora em um mesmo teste automatizado, superando limitações dos instrumentos atualmente disponíveis. Além do potencial clínico, o projeto apresenta viabilidade para aplicação comercial futura, após os estudos de validação.

Participação voluntária

A pesquisa convida pessoas com 60 anos ou mais, diagnosticadas com Alzheimer leve, que consigam caminhar sem o auxílio de bengalas ou andadores e residam em São Carlos. Os voluntários participarão de avaliações e testes gratuitos e presenciais no LaPeSI, e ao final receberão um relatório multidisciplinar sobre sua saúde mental e física, com informações que poderão ser compartilhadas com seus profissionais de saúde.

Interessados podem entrar em contato com a equipe pelos telefones: Renata – (19) 99242-4871, Ana Paula – (81) 99649-7347, Ellen – (16) 98866-5683 ou (16) 3351-8704

Há 30 vagas disponíveis para participação.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 83673324.4.0000.5504).

Leia Também