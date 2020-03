UFSCar: Cuidar das pessoas, adaptar o trabalho e ajudar a sociedade

Crédito: Divulgação

A UFSCar suspendeu por tempo indeterminado as aulas e atividades acadêmicas presenciais. Isso foi necessário para a preservação da vida. Inicialmente as aulas presenciais foram suspensas por 2 semanas, mas, dado que não há perspectivas de retorno à normalidade no curto prazo, as atividades acadêmicas presenciais foram suspensas por tempo indeterminado. Nossos estudantes serão avisados com antecedência quanto à data de retorno aos campi da Universidade, assim que houver segurança.

Mesmo com a suspensão das aulas em regime presencial, a Universidade continua trabalhando. Cada Unidade definiu como o trabalho administrativo poderia ser realizado remotamente. Disponibilizamos novas ferramentas para viabilizar o trabalho remoto. No dia 20/03/2020 a UFSCar realizou a primeira reunião de um Conselho Superior de modo totalmente remoto - a 10a Reunião Ordinária do Conselho de Inovação Tecnológica da UFSCar.

A UFSCar autorizou a realização de estágios em regime de home office, e os estágios hospitalares na área da saúde, para que nossos estudantes possam ajudar a sociedade no combate à COVID-19. Os estágios são importantes para a formação de nossos estudantes, para seu ingresso no mercado de trabalho e também para as empresas, para a economia e até mesmo para apoiar economicamente as famílias, em especial neste momento crítico.

Estamos trabalhando para que o relacionamento com os colaboradores terceirizados da UFSCar seja adaptado. Trata-se de uma questão delicada, por envolver contratos do serviço público com o setor privado. Mas, assim como procuramos cuidar dos servidores da UFSCar, estamos tentando também para os colaboradores terceirizados: ajustar as rotinas de trabalho de modo a priorizar a saúde de todos os nossos colaboradores, respeitar a legislação, e ao mesmo tempo cuidar para que os terceirizados não sejam demitidos em caso de suspensão temporária de atividades.

Visando preservar a saúde de todas as pessoas, e evitar aglomerações, a UFSCar fechou os Restaurantes Universitários, mas adaptou os procedimentos para continuar oferecendo alimentação aos estudantes que precisam deste apoio. Inicialmente, foram fornecidas refeições em marmitex. Depois a solução foi ajustada para fornecimento de gêneros alimentícios, além de outras alternativas que podem ser utilizadas.

Determinamos o estudo e o planejamento do possível uso de ferramentas de comunicação para viabilizar a execução de atividades de ensino e pesquisa na modalidade remota. Este estudo será objeto de ampla discussão, para que os encaminhamentos sejam compatíveis com as aptidões e com os interesses da Comunidade UFSCar.

Temos visto muitas iniciativas por parte de servidores e estudantes visando apoiar a sociedade em sua luta contra a COVID-19. Essas ações deixam nossos olhos cheios de brilho e, por vezes, lágrimas, ao observarmos a comunidade UFSCar ajudando a preservar vidas e trabalhando em favor da sociedade. Estamos estudando, também, o melhor modo para a UFSCar apoiar mais eficazmente estas iniciativas.

Cuidar das pessoas, adaptar o trabalho, e ajudar a sociedade. Esta tem sido nossa rotina.

Chamo a todos e a todas a seguirem com os cuidados para se protegerem da doença COVID-19, que é muito séria. Cuidem de vocês, das suas famílias e de todos. Juntos iremos superar este desafio.

A sociedade precisa da UFSCar. A UFSCar não se furtará a apoiar a sociedade. Abracem com força as oportunidades que surgirem.

Profa. Dra. Wanda Hoffmann

Reitora da UFSCar

