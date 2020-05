UFSCar cria espaço de acompanhamento docente para atividades online

Crédito: Divulgação

Frente ao desafio de manter o ensino de graduação durante a pandemia do novo Coronavírus, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) tem colocado em prática uma série de estratégias de apoio à comunidade. A mais recente delas foi a criação de uma sala virtual específica para assessorar professores que estejam desenvolvendo, a distância, atividades previstas no Calendário Suplementar, aprovado pela Resolução nº 320 do Conselho de Graduação (CoG) da UFSCar em 13 de abril de 2020. O Calendário Suplementar teve início nesta segunda-feira, dia 4 de maio, e segue até 26 de junho.

A Sala Virtual de Assessoria Pedagógica, elaborada para dar suporte às atividades realizadas nesse período, é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) em parceria com a Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD), ambas da UFSCar.

Os docentes que tiveram suas propostas aprovadas nas modalidades de Atividade Curricular de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão (Aciepe) e de trabalho de conclusão de curso (TCC) foram inscritos no novo ambiente virtual e terão acesso a conteúdos voltados ao processo de ensino e aprendizagem a distância como, por exemplo, ações de planejamento e organização do espaço, interação e comunicação entre os agentes educacionais, elaboração de materiais didáticos, seleção de recursos tecnológicos etc.

Ao todo foram abertas 184 turmas distribuídas em 75 atividades e mais 68 Aciepes, que envolvem, pelo menos, 212 professores dos campi de Araras, Lagoa do Sino, São Carlos e Sorocaba da Universidade. As propostas didáticas do Calendário Suplementar ofereceram mais de 4 mil vagas aos estudantes de graduação. "E a procura foi intensa. O curso de Pré-cálculo, por exemplo, que é um dos mais procurados, inicialmente ofertava 350 vagas, mas acabou deferindo cerca de mil inscrições. Estamos surpresos e felizes com esta movimentação", destaca Cláudia Gentile, Pró-Reitora Adjunta de Graduação da UFSCar.

Gentile conta que "a UFSCar foi pioneira ao lançar um calendário suplementar no qual pudessem ser viabilizadas atividades online e opcionais; e vem sendo seguida por outras instituições de ensino, que, a partir da nossa experiencia, tem considerado também a criação de um período letivo suplementar".

A ideia do ambiente virtual de apoio aos docentes surgiu em um dos vários encontros que estão sendo realizados pela ProGrad para encontrar soluções às suas diferentes frentes de atuação, adaptando as atividades em formatos não presenciais. Segundo Gentile, a proposta de acompanhar e assessorar os docentes no Período Suplementar foi feita pela equipe da Divisão de Desenvolvimento Pedagógico (DiDPEd) e recebeu prontamente o apoio dos departamentos de Ensino nos demais campi e também da SEaD.

Capacitação de professores

Segundo a pedagoga da DiDPEd Ester Almeida Helmer, uma das idealizadoras do ambiente virtual de apoio aos docentes, nem todos os professores têm experiência com educação a distância. "Portanto, este é um momento que exige interlocução, apoio e acompanhamento para que eles se sintam seguros a desenvolverem as suas aulas mediadas por recursos tecnológicos", afirma. Nesse sentido, a Sala Virtual de Assessoria Pedagógica para ao Período Letivo Suplementar visa estabelecer um canal de interlocução, partilha de aprendizagens e diálogo sobre como conduzir os processos de ensino utilizando as tecnologias de informação e comunicação.

A criação desse ambiente virtual integra um programa mais amplo de capacitação de docentes desenvolvido pela parceria entre ProGrad e SEaD, empenhadas em oferecer um conjunto de atividades voltadas ao planejamento de disciplinas, conceitos e perspectivas pedagógicas, bem como apoio no emprego de novas metodologias e tecnologias de ensino. "Nossa expectativa é disponibilizar, nas próximas semanas, um rol de materiais em textos e vídeos, além de debates e minicursos, para que os professores possam se preparar para a eventual necessidade de prosseguir trabalhando por meios virtuais após o Período Letivo Suplementar", afirma a Pró-Reitora Adjunta de Graduação.

Parte dessas ações já estava à disposição no Espaço de Apoio ao Ensino Híbrido (Inovaeh) - onde já há, inclusive, atividades selecionadas para este momento específico - e no Portal de Cursos Abertos (PoCA), ambos viabilizados pela SEaD. "No que diz respeito ao apoio ao uso de tecnologias de informação e comunicação, a referência é a SEaD. O que a ProGrad tem feito é procurar entender quais são as necessidades formativas mais básicas e prementes dos professores da UFSCar neste momento", afirma Gentile, destacando que "embora estejamos agora com os olhos voltados para soluções muito específicas, todas essas iniciativas junto aos professores dão prosseguimento a um trabalho sólido que vem sendo desenvolvido desde 2006 na ProGrad e desde de 2007 na SEaD com processos formativos de grande impacto na política de desenvolvimento docente na UFSCar".

Desafios na pandemia

Atualmente, a principal preocupação no âmbito do ensino da graduação na UFSCar é o planejamento. "Ainda é muito difícil vislumbrar como e quando voltaremos à normalidade e temos feito o exercício contínuo de considerar os mais diversos cenários e possíveis rumos desta crise para poder responder de forma segura e ágil às demandas da nossa comunidade", afirma a Pró-Reitora Adjunta de Graduação.

A preocupação se estende aos candidatos ainda em procedimento de ingresso, aos estudantes e seu acesso às tecnologias digitais. Os desafios também existem em relação aos docentes e à sobrecarga de trabalho trazida pela eventual necessidade de ofertar disciplinas e projetos online. "Além disso, nos preocupamos com as interferências que sofrerão os calendários acadêmicos e mecanismos de ingresso futuros; com o acompanhamento pedagógico de discentes e docentes; com aqueles que estão prestes a se formar; e com os bolsistas de projetos", elenca Gentile. A ProGrad está acompanhando as ações das outras instituições federais de ensino e preocupa-se em manter transparente a comunicação com a comunidade, respondendo, inclusive, todas as mensagens que recebe via redes sociais.

Mesmo com essa longa lista de desafios, a UFSCar tem conseguido avanços para minimizar os efeitos do necessário isolamento social junto aos estudantes de graduação. Especificamente em relação aos discentes, a ProGrad está realizando uma consulta sobre as questões de acesso aos meios digitais e condições de estudos em casa. "Na última apuração havia mais de 6 mil questionários respondidos e cerca de 2.500 em andamento", conta Gentile.

"A criação do Calendário Suplementar foi a forma mais efetiva que encontramos de ofertar atividades curriculares sem impor o funcionamento precário de ensino por meios virtuais a despeito de qualquer planejamento. Enquanto esse calendário está ativo, temos tempo para planejar a continuidade dos períodos ora interrompidos", conclui a professora.

